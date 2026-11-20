Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılarda çok sayıda ülkenin büyükelçilik binası zarar gördü. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Moskova'nın AB nezdindeki temsilcisinin çağrılacağını açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar, bu kez diplomatik temsilcilikleri de etkiledi. Çok sayıda Avrupa ve Avrupa dışı ülkenin büyükelçilik binasının füze saldırılarında zarar görmesi üzerine Avrupa Birliği harekete geçme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

KIRMIZI HALIDA YÜRÜRKEN SALDIRDI

AB Yüksek Temsilcisi, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Şıncın'da kırmızı halıda yürürken Rusya'nın düzenlediği saldırılarda Kiev'i hedef alan füzeler, çok sayıda Avrupa ve Avrupa dışı ülkenin büyükelçilik binalarına da zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Diplomatik misyonların uluslararası hukuk kapsamında koruma altında olduğunun altını çizen Kallas, Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe saymasının "her gün açıkça gözler önüne serildiğini" kaydetti.

Kallas, "Bu saldırılara karşılık olarak, Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisini bugün çağıracağı" bilgisini verdi.

AB'nin Ukrayna'ya desteğini daha da artıracağını vurgulayan Kallas, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi için de üzerindeki baskıyı yoğunlaştıracaklarını belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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