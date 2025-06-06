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Putin misilleme sözü verdi, Kiev’e füze yağdı: Çok sayıda ölü var

Kaynak: Dış Haberler
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Putin misilleme sözü verdi, Kiev’e füze yağdı: Çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna’nın Rus topraklarındaki hava üslerini hedef aldığı “Örümcek Ağı Operasyonu”nun ardından Moskova’dan beklenen karşılık gecikmedi. Rusya, 6 Haziran sabahı Ukrayna genelinde eş zamanlı hava saldırıları başlattı. Başkent Kiev başta olmak üzere çok sayıda şehir, balistik füzeler, Kalibr seyir füzeleri ve Shahed tipi kamikaze İHA’larla hedef alındı. Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna genelinde geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok kent, balistik füzeler, Kalibr seyir füzeleri ve Shahed tipi insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ölenlerden üçü, görev başındaki itfaiyecilerdi.

PUTİN'DEN TRUMP'A MİSİLLEME MESAJI SONRASI SALDIRI

Saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmede "Ukrayna’nın hava üslerimize saldırılarına karşılık vereceğiz" demesinden yalnızca iki gün sonra gerçekleşti. 

KİEV GECEDEN SABAHA BOMBALANDI

Saldırılar gece yarısından sonra başladı. Kiev semalarında patlama sesleri yankılanırken, Solomianskyi ve Darnytskyi bölgelerinde çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Holosiivskyi bölgesinde bir eğitim kurumu ve benzin istasyonu vuruldu. Desnianskyi ve Shevchenkivskyi bölgelerinde yangın çıktı, sivil yapılar zarar gördü.

Askeri yetkililer, gece saat 2 civarında Rusya'nın stratejik bombardıman uçaklarından füzeler fırlattığını, saat 3'te ise Karadeniz’den Kalibr füzeleri gönderildiğini duyurdu.

Putin misilleme sözü verdi, Kiev’e füze yağdı: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

407 İHA VE 44 FÜZE: UKRAYNA REKOR SAYIDA SALDIRIYA UĞRADI

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre Rusya, saldırı boyunca 407 insansız hava aracı, 38 seyir füzesi ve 6 balistik füze fırlattı. Bunlardan 406’sı etkisiz hale getirildi, ancak düşen parçalar çok sayıda sivil alanı vurdu. Kiev, Ternopil, Volyn, Poltava ve Lutsk gibi şehirlerde yangınlar çıktı, endüstriyel tesisler ve yerleşim yerleri zarar gördü.

Putin misilleme sözü verdi, Kiev’e füze yağdı: Çok sayıda ölü var - 2. Resim

KİEV'DE YIKIM BÜYÜK

Solomianskyi bölgesinde 16 katlı bir binanın 11. katı yıkıldı, üç kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Kremenchuk kentinde kamu binaları, işyerleri ve özel mülkler hedef alındı. Poltava ve Lutsk bölgelerinde de yaralılar var.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıca hava kirliliği nedeniyle başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere halka dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Kaynak: Dış Haberler

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