Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesi, akıllara 1945'teki Yalta Konferansı'nı getirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni Avrupa'yı dizayn etmek üzere İngiliz, Sovyet ve ABD liderleri Yalta'da masaya oturmuştu. Rus lider Vladimir Putin, Şenzen ile Yalta arasındaki benzerlik iddialara cevap verdi. Putin, "Yalta'da ne yanlış vardı? Orada bu kadar kötü olan neydi?" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda bir araya geldi.

Tarihi üçlü zirvenin, 1945'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yeni düzenini görüşmek üzere İngiliz, Sovyet ve ABD liderleri arasında düzenlenen Yalta Konferansı'na benzetilmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Putin, Yalta 2.0 benzetmesini yorumladı: Orada bu kadar kötü olan neydi?

PUTİN YALTA'DAKİ HATAYI TEKRARLAMAK İSTEMİYOR

Putin, Trump ve Xi Jinping ile yapılan üçlü görüşmenin 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Sovyetler Birliği, İngiltere ve ABD liderlerinin bir araya geldiği Yalta Konferansı ile karşılaştırılmasına ilişkin, "Yalta'da ne yanlış vardı? Orada bu kadar kötü olan neydi?" Yalta’da Nazizme karşı kazanılan zafer resmileştirildi. Ben de 'neo-Nazizm'e karşı kazanılan zaferi resmileştirmekten memnuniyet duyardım, hatta bunu doğru bulurdum" sözlerine yer verdi.

Rusya lideri Vladimir Putin, "Yalta Konferansı BM'nin kurulmasına zemin hazırlayan şartları oluşturdu ve 80 yıldır bu anlaşmalar sayesinde dünya, büyük küresel karışıklıklar yaşamadan hayatını sürdürüyor. Evet, birçok bölgesel çatışma oldu, ama küresel bir çatışma olmadı. Bunda ne yanlış var?" dedi.

Putin, Yalta 2.0 benzetmesini yorumladı: Orada bu kadar kötü olan neydi?

"DÜNYA BÖLÜŞTÜRÜLMEDİ"

Yalta ile Şenzen benzetmesini reddeden Rus lider, "Yalta'da kimse dünyayı bölüştürmedi. Sadece İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan gerçekleri resmileştirdi" şeklinde konuştu. Ukrayna'daki savaşı işaret eden Putin, "Bugünkü çatışmalara gelince, sahadaki gerçekler kabul edilmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Putin, Yalta 2.0 benzetmesini yorumladı: Orada bu kadar kötü olan neydi?

KIEV TABLODAN RAHATSIZ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, yaşanan benzerlik hakkındaki endişelerini bir kez daha dile getirdi. Zelenskiy, yaptığı bir röportajda, "Biz bunu istemiyoruz. Yalta, Yalta 2. Biz böyle bir formata hazır değiliz. Rusya tarafından bölünmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Putin, Yalta 2.0 benzetmesini yorumladı: Orada bu kadar kötü olan neydi?

YALTA KONFERANSI

1945 Yalta Konferansı, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine sadece birkaç ay kala, kıtanın savaş sonrası düzenini görüşmek üzere İngiliz, Sovyet ve ABD'li savaş dönemi liderlerini bir araya getirdi.

Tatil beldesi kenti yakınlarındaki Livadia Sarayı'nda sekiz gün süren konferansın sonunda, dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiliz Başbakanı Winston Churchill ve Sovyet lideri Joseph Stalin, Soğuk Savaş döneminde Avrupa'nın nüfuz alanlarına bölünmesinin yolunu açan bir dizi anlaşma imzaladılar.

Konferansın temel sonuçları arasında, Almanya'nın savaş sonrası işgali konusunda anlaşmalar, Nazi Almanyası'ndan kurtarılan topraklarda demokratik süreçleri ve serbest seçimleri destekleme taahhütleri ve o dönemde önerilen Birleşmiş Milletler'in yapısına ilişkin düzenlemeler yer alıyordu.

Putin, Yalta 2.0 benzetmesini yorumladı: Orada bu kadar kötü olan neydi?

Aylar sonra, İngiliz, Sovyet ve ABD liderleri, 17 Temmuz-2 Ağustos tarihleri ​​arasında Almanya'da düzenlenen Potsdam Konferansı'nda tekrar bir araya geldi ve ağırlıklı olarak Almanya'nın savaş sonrası yönetimi ve diğer çözülmemiş konulara odaklandı.

Bu durum, daha sonra müttefik güçler arasında derinleşen bölünmeleri ortaya çıkaracaktı; özellikle Doğu Avrupa'nın geleceğine ilişkin bazı taahhütler büyük ölçüde yerine getirilmeyecek ve bunun sonucunda ortaya çıkan gerilimler Soğuk Savaş'ın başlamasına katkıda bulunacaktı.

Müttefik güçler arasındaki bölünmeler derinleştikçe daha sonra bir çekişme kaynağı haline geldi. Özellikle Doğu Avrupa'nın geleceğiyle ilgili bazı taahhütler büyük ölçüde yerine getirilmedi ve bunun sonucunda ortaya çıkan gerilimler Soğuk Savaş'ın başlamasına katkıda bulundu.

Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa'daki siyasi etkisini pekiştirmek için harekete geçti ve etki alanı içindeki ülkelerde komünistlerin egemen olduğu hükümetlerin kurulmasını destekledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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