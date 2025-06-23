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Putin'den Arakçi'ye sürpriz çağrı: Birlikte çıkış yolu arayalım

Kaynak: Dış Haberler
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Putin&#039;den Arakçi&#039;ye sürpriz çağrı: Birlikte çıkış yolu arayalım
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Kremlin'de gerçekleştirdiği görüşmede dikkat çeken mesajlar verdi. Görüşmede Ortadoğu'daki gerilimler, ABD ve İsrail'in son adımları ile Rusya-İran stratejik iş birliği ele alındı. Putin, Arakçi’ye hitaben "Bugün Moskova'da olmanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu bize bu acil konuları tartışma ve bugünkü durumdan nasıl çıkabileceğimizi birlikte düşünme fırsatı verecektir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede bölgesel krizler ve özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler masaya yatırıldı. Putin, İran heyetini Kremlin'de ağırlarken "Bugün Moskova'da olmanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu bize bu acil konuları tartışma ve bugünkü durumdan nasıl çıkabileceğimizi birlikte düşünme fırsatı verecektir" dedi.

Putin'den Arakçi'ye sürpriz çağrı: Birlikte çıkış yolu arayalım - 1. Resim

"İRAN'A YÖNELİK SALDIRGANLIK TEMELSİZDİR"

Putin görüşmede, İran'a yönelik saldırganlıkların hiçbir gerekçesi olmadığını vurguladı. Rus lider, "İran'a yönelik kışkırtılmamış saldırganlığın hiçbir temeli ve gerekçesi yoktur" ifadesini kullanarak, Tahran'ın yanında durduklarını bildirdi. Kremlin kaynaklarına göre Putin, Rusya'nın İran halkına yardım etmek için çaba sarf ettiğini de aktardı.

ARAKÇİ'DEN İSRAİL VE ABD'YE SERT TEPKİ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Putin ile görüşmesinde ABD ve İsrail'in eylemlerine tepki göstererek bu faaliyetlerin "gayrimeşru" olduğunu söyledi. Bakan, bu tür eylemlerin uluslararası normları ihlal ettiğini belirtti.

Arakçi ayrıca "İran, Rusya Federasyonu'na minnettardır, uluslararası hukukun doğru tarafında olduğuna inanmaktadır" diyerek Moskova yönetimine destek mesajı verdi.

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Kaynak: Dış Haberler
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