Putin'den NATO'ya katılan Finlandiya'ya tehdit: 'Orada hiçbir sorun yoktu, şimdi olacak'
Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya'nın NATO'ya katılması üzerine Rusya'nın kuzeybatı kesiminde yeni bir askeri bölge oluşturulacağını belirtti. Putin, Finlandiya ile hiçbir sorunumuz yoktu ama şimdi olacak ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya'nın bu yılın başlarında NATO'ya katılmasının ardından bu ülke ile Rusya'nın sorunlar yaşayabileceği uyarısı yaparak, Finlandiya'nın NATO'ya katılması üzerine Rusya'nın kuzeybatı kesiminde yeni bir askeri bölge oluşturulacağını belirtti.
SORUN YOKTU, ARTIK OLACAK
Putin, "Onlar (Batı) Finlandiya'yı NATO'ya sürüklediler. Onlarla herhangi bir anlaşmazlığımız oldu mu? 20. yüzyılın ortalarında olanlar da dâhil olmak üzere bölgedeki tüm anlaşmazlıklar çoktan çözüldü. Orada hiçbir sorun yoktu, şimdi olacak. Çünkü orada askeri bölge oluşturacağız ve belirli miktarda askeri birimi oraya sevk edeceğiz" açıklamasını yaptı.
FİNLANDİYA, SINIRI KAPATTI
Finlandiya, Rusya ile sınırını tekrar kapatma kararı almıştı.
Rusya ile bin 340 kilometrelik sınırı paylaşan Finlandiya, Ukrayna savaşının ardından bu yıl Nisan ayında NATO'ya katıldı.