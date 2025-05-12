Almanya da Türkiye'ye geliyor: Perşembe günü İstanbul'da olmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış müzakerelerinin Türkiye'de yapılması önerisinin ardından ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü İstanbul'a geleceğini duyurdu. Trump'ın ardından Almanya'da Türkiye'de olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 4 yıldır süren çetin savaşın sona ermesi için yapılacak müzakerelerde ev sahibi olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti sonrası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile Türkiye'de şahsen görüşmek istediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü İstanbul'da olacağını duyurdu. Önemli bir açıklama da Almanya'dan geldi.

BERLİN: TÜRKİYE'DE OLMAYA HAZIRIZ

Almanya hükümet sözcüsü, 15 Mayıs'a atıfla "perşembe günü Türkiye’de olmaya hazır olduklarını" söyledi.

Sözcü, “Rusya bugün sona ermeden ateşkesi kabul etmezse Avrupalılar yaptırımları hazırlamaya başlayacak” ifadelerini kullandı. "Saat işliyor" diye konuşan sözcü, "Günün bitmesine halen 12 saatimiz var; eğer ateşkes o zamana kadar başlamazsa Avrupa tarafı yaptırımlar için hazırlıklara başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

MERZ “YETERLİ DEĞİL” DEMİŞTİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan bir görüşme yapılmasını teklif etmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakeresine istekli olduğu sinyalini vermesinin iyi bir işaret olduğunu ancak hiçbir şekilde yeterli olmadığını belirtmişti.

Merz yaptığı açıklamada, "Eğer Rus tarafı şimdi konuşmaya istekli olduğu sinyalini veriyorsa, bu başlangıçta iyi bir işarettir. Ancak hiçbir şekilde yeterli değildir" ifadesini kullanmıştı.