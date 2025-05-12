Zelenksiy 'umarım kaçmazlar' diyerek duyurdu: "Trump'ın Putin ile toplantıda bizimle olmasını istiyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış müzakerelerinin Türkiye'de yapılması önerisinin ardından ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü İstanbul'a geleceğini duyurdu. Trump'ın açıklamalarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni açıklama geldi. Trump'a Putin ile Türkiye'de doğrudan müzakere yapılmasını önerdiğini söyleyen Zelenskiy, "Türkiye'de olacağım. Umarım Ruslar bu toplantıdan kaçınmazlar." dedi.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 4 yıldır süren çetin savaşın sona ermesi için yapılacak müzakerelerde ev sahibi olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti sonrası, ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü İstanbul'da olacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Trump'ın açıklamalarının ardından çarpıcı sözler geldi. Zelenskiy, Trump'a Putin ile Türkiye'de doğrudan müzakere yapılmasını önerdiğini söyledi.

TAM VE KOŞULSUZ ATEŞKES İÇİN SALDIRILARI DURDURMAYA HAZIRIZ

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Trump'ın açıklamalarının çok önemli olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Donald Trump'ı, diplomasiye zemin hazırlayacak kadar uzun süreli, tam ve koşulsuz bir ateşkes fikriyle destekledim. Ve bunu istiyoruz, kendi tarafımızdan sessizliği sağlamaya hazırız." dedi.

RUSLAR UMARIM DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERDEN KAÇMAZ

Ukrayna lideri, Trump'ın İstanbul ziyaretiyle ilgili de konuştu. Zelenskiy, "Başkan Trump'ı Putin ile doğrudan müzakere fikriyle destekledim. Toplantıya hazır olduğumu açıkça söyledim. Türkiye'de olacağım. Umarım Ruslar bu toplantıdan kaçınmazlar." diye konuştu.

TRUMP'IN BİZİMLE OLMASINI İSTERİZ

Zelenskiy, "Ve elbette, Ukrayna'daki hepimiz, Başkan Trump'ın Türkiye'deki bu toplantıda bizimle birlikte olmasını isteriz. Bu doğru bir fikir. Çok şeyi değiştirebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten en üst düzeyde bir toplantıya ev sahipliği yapabilir. Yardım eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.