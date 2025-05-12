Putin'in İstanbul'daki ateşkes görüşmesinde talepleri belli oldu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelerde Ukrayna'dan talep edeceği şartlar netleşti. Times gazetesi haberine göre, Putin’in masaya koyacağı dört ana talep bulunuyor.

15 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler öncesinde Moskova'nın talepleri netleşti.

Rusya Devlet Başkanı Ukrayna ile savaşta 3. kez ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu. Times gazetesi haberine göre, kritik zirve öncesinde 4 ana madde belirlendi.

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Rus liderin öncelikli talebi, Ukrayna'nın tam teslimiyeti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Müzakerelerin hedefleri açık: çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya2nın çıkarlarını güvence altına almak" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedefinden vazgeçmesini şart koşuyor. Kremlin kaynakları, Ukrayna'nın Batı ile olan bağlarını koparmadan bir barış anlaşmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Üçüncü talep, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin iktidardan uzaklaştırılması. Rus heyeti, Zelenskiy'nin iktidarda kaldığı sürece barışın sağlanamayacağı konusunda ısrarcı olacak.

Dördüncü ve son talep ise, Herson ve Zaporizhia gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki dört bölgenin Rusya'ya devredilmesi. Kremlin, bu şehirlerin Moskova yönetimi altında olması gerektiğini açıkça etmişti.

"TESLİMİYET OLMADAN BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL"

Putin, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Barışa giden tek yol Ukrayna'nın Rusya'ya istediği her şeyi vermesiyle mümkün" dedi. Avrupalı liderlerin 30 günlük ateşkes çağrılarına rağmen Kremlin'in bu taleplerinden geri adım atmaya niyetli olmadığı iletildi.