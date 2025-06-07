Putin'in intikam saldırısı Harkov'u vurdu! Peş peşe Shahed Drone’ları, KAB bombaları şehri yerle bir etti: Bilanço artıyor

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Kharkiv kenti, savaşın başından bu yana en şiddetli Rus saldırısına sahne oldu. Gece saatlerinde başlayan bombardımanda 53 İran yapımı Shahed kamikaze drone, 4 güdümlü KAB bombası ve en az bir füze kullanıldı. Hedef alınan apartmanlar ve evler yerle bir olurken, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kenti, 7 Haziran 2025 sabahına Rusya'nın savaş boyunca gerçekleştirdiği en şiddetli saldırıyla uyandı.

Rus lider Vladimir Putin'in emriyle başlatıldığı belirtilen hava saldırısında, insansız hava araçları (İHA), güdümlü bombalar ve füzeler kullanıldı. Kentte sadece bir buçuk saat içinde en az 40 patlama sesi duyuldu.

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"HARKOV TAM ÖLÇEKLİ SAVAŞIN EN GÜÇLÜ SALDIRISINI YAŞIYOR"

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Kharkiv şu anda tam ölçekli savaşın tüm zamanlarındaki en güçlü saldırıyı yaşıyor" dedi. Saldırıda 18 konut bloğu ve 13 özel evin hasar gördüğünü belirten Terekhov, "Terör saldırısına maruz kaldık" ifadelerini kullandı.

SHAHED DRONE'LAR, KAB BOMBALARI VE FÜZELER HAVADA

Saldırılarda kullanılan silah sistemleri dikkat çekti. İlk belirlemelere göre, Rusya tarafından 53 İran yapımı Shahed kamikaze insansız hava aracı, 4 güdümlü KAB hava bombası ve 1 füze kullanıldı. Gece saat 02.00 civarında başlayan saldırının ardından kent üzerinde hala dumanlar yükseliyor.

SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR

Harkov Valisi Oleg Synegubov, saldırılarda en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve 21 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında iki çocuk da bulunuyor. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Saldırılar sadece Harkov ile sınırlı kalmadı. Güneydeki Kherson kentinde iki yüksek binayı hedef alan saldırıda bir çift hayatını kaybetti. Dnipropetrovsk, Odesa ve Ternopil bölgelerinde de hava saldırıları bildirildi.

UKRAYNA GENELİNDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Son 24 saat içinde Ukrayna genelinde yapılan saldırılarda en az 6 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. Kiev'de üç acil müdahale görevlisi, Lutsk'ta bir sivil ve Chernihiv'de iki kişi hayatını kaybetti. Bazı siviller hala evlerinin enkazı altında kurtarılmayı bekliyor.

ZELENSKY: 400 İHA, 40 FÜZE FIRLATILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarda 400'den fazla insansız hava aracı ve 40 füze fırlattığını açıkladı. Zelensky, saldırıların esir takası öncesinde yapılmasının manidar olduğunu belirtti.