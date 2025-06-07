Dünyayı sarsan saldırının bilinmeyenlerini Zelenskiy tek tek anlattı! Rus şoförler kandırıldı, üsler havaya uçtu!

Ukrayna lideri, Rusya içindeki 4 askeri havaalanına düzenlenen “Örümcek Ağı” operasyonunun detaylarını ilk kez açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Rusya içindeki askeri havaalanlarına düzenlenen ve onlarca savaş uçağının imha edildiği “Örümcek Ağı” operasyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABC News'e konuşan Zelenskiy, saldırıların yalnızca Ukrayna üretimi silahlarla gerçekleştirildiğini ve Batı destekli hiçbir askeri sistemin kullanılmadığını vurguladı.

"MOBİL EVLERİN İÇİNDE DRON VARDI, SÜRÜCÜLER BİLMİYORDU"

Zelenskiy açıklamasında, Rus kamyon sürücülerinin operasyon sırasında farkında olmadan Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarını (İHA) taşıdığını belirtti. Sürücüler, taşıdıkları yükün “mobil ev” ya da konteyner olduğunu zannederken, bu yapılar aslında özel olarak tasarlanmış İHA fırlatma sistemleriydi.

İHA'lar, kamyonlara monte edilen ahşap kulübelerin çatılarına gizlenmişti. Operasyon başladığında, bu çatılar uzaktan açılarak dronlar belirlenen hedeflere yönlendirildi.

SBU: YALNIZCA UKRAYNA SİLAHLARIYLA YÜRÜTÜLDÜ

SBU Başkanı Korgeneral Vasyl Malyuk, operasyonun hiçbir dış destek alınmadan, sadece Ukrayna yapımı silahlarla yürütüldüğünü doğruladı. Malyuk ayrıca bu operasyonun yaklaşık 1,5 yıl süren planlama ve hazırlık aşamasından geçtiğini söyledi.

SBU tarafından yapılan açıklamada, “Örümcek Ağı” operasyonunda Rusya'nın iç bölgelerindeki dört stratejik askeri hava üssünün hedef alındığı belirtildi. Belaya, Dyagilevo, Olenya ve Ivanovo üslerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda 41 bombardıman uçağı imha edildi.

7 MİLYAR DOLARLIK KAYIP, %34'LÜK HAVA GÜCÜ YOK EDİLDİ

SBU Başkanı Malyuk, saldırılar sonucunda Rusya'nın stratejik seyir füzesi taşıma kapasitesinin %34’ünün devre dışı bırakıldığını ve toplam zararın 7 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti. Hedef alınan uçaklar arasında A-50 erken uyarı uçakları, Tu-95, Tu-22M3 ve Tu-160 gibi stratejik bombardıman uçakları da bulunuyor.

"MEŞRU HEDEFLER VURULDU, SALDIRILAR SÜRECEK"

Ukrayna lideri, operasyonun savaş hukuku çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek "Barışçıl şehirlerimizi bombalayan askeri havaalanlarını ve uçakları hedef aldık. Rusya Federasyonu’nun askerden arındırılması süreci devam edecek" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, operasyonun tüm sürecini bizzat izlediğini ve emirlerin doğrudan kendisi tarafından verildiğini söyledi.