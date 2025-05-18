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Riyad’da yeni sayfa! Türk-Suudi koordinasyonu bölgesel istikrara kapı araladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Riyad’da yeni sayfa! Türk-Suudi koordinasyonu bölgesel istikrara kapı araladı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile birlikte Riyad’da düzenlenen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 2. Toplantısı'na başkanlık etti. İki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin masaya yatırıldığı toplantıda, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmayı güçlendirecek önemli adımlar atıldı.

Suudi Arabistan temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkent Riyad’da mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile baş başa görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Konsey toplantısına katıldı.

Riyad’da yeni sayfa! Türk-Suudi koordinasyonu bölgesel istikrara kapı araladı - 1. Resim

"SUUDİ ARABİSTAN'LA İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE ÖNEM VERİYORUZ"

Toplantıda konuşan Bakan Fidan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi ve beşeri bağların güçlü olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin karşılaştığı zorluklara rağmen sağlam ilişkiler geliştirdiğini ifade etti.

Fidan, "Bölgemizin istikrar ve huzurunu ilgilendiren tüm konularda Suudi Arabistan'la iş birliği ve eşgüdümümüzü güçlendirmeye önem veriyoruz" dedi.

Fidan ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 8 milyar dolara ulaştığını belirterek, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara yükselmesini hedeflediklerini açıkladı.

Riyad’da yeni sayfa! Türk-Suudi koordinasyonu bölgesel istikrara kapı araladı - 2. Resim

DİPLOMASİ AKADEMİSİ İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Toplantı kapsamında, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Prens Suud El Faysal Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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