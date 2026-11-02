Rotasını değiştirdi, peşine savaş uçağı takıldı! Avrupa'da bomba alarmı: NATO teyakkuzda

Avrupa'da bomba ihbarı üzerine havada hareketli dakikalar yaşandı. Londra'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya giden Wizz Air'e ait yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından rotasını değiştirerek Macaristan'a yöneldi. NATO'nun acil alarm vermesi üzerine Macaristan'a ait Gripen savaş uçağı havalandı.

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Avrupa semalarında hareketli dakikalar yaşandı. İngiltere'nin başkenti Londra'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitmek üzere havalanan Wizz Air'e ait yolcu uçağı, uçuş sırasında gelen bomba ihbarıyla rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Macaristan hava sahasında acil durum prosedürleri devreye girerken, yolcu uçağının güvenli inişi için savaş uçağı görevlendirildi.

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NATO ALARM VERDİ, GRIPEN HAVALANDI

Macar basınından Infostart'ın aktardığına göre, Londra-Sofya seferini gerçekleştiren Wizz Air uçağı, bomba ihbarı nedeniyle uçuşunu yarıda keserek Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'na iniş izni istedi.

İhbarın ardından NATO hava savunma sistemi kapsamında ALPHA alarmı verildi.

Macaristan Savunma Kuvvetleri'ne ait Gripen savaş uçağı dakikalar içinde havalanarak yolcu uçağına eşlik etti.

YOLCU UÇAĞI BUDAPEŞTE'YE İNDİ

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi'nin açıklamasına göre, Gripen savaş uçağının eşlik ettiği Wizz Air uçağı Budapeşte'ye güvenli şekilde iniş yaptı.

Operasyonun tamamlanmasının ardından Gripen savaş uçağı Kecskemét Hava Üssü'ne geri döndü.

UÇAKTA VE YOLCULARDA GÜVENLİK KONTROLÜ

Reuters'ın aktardığına göre Wizz Air, Macar haber sitesi 24.hu'ya yaptığı açıklamada, uçak ve yolcular üzerinde güvenlik kontrollerinin başlatıldığını duyurdu.

İnişin ardından güvenlik tedbirlerini polis ekipleri devraldı.

Bomba ihbarının kaynağına ve uçakta herhangi bir patlayıcı bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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