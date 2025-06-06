Rum lidere Türkiye Gazetesi soruldu, şaşkına döndü! Doğrudan uçuş önergesi köşeye sıkıştırdı

İngiltere’den KKTC’ye doğrudan uçuş tasarısı Rum yönetiminde alarm zillerini çaldı. Türkiye Gazetesi'nin özel haberi Rum lider Nikos Christodoulides’e basın toplantısında soruldu. Ne diyeceğini bilemeyen Christodoulides, sadece "Türk medyasındaki haberlere yorum yapamam" diyerek sorudan kaçtı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, İngiltere Parlamentosu’na sunulan ve Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşların başlatılmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili sorular karşısında net bir cevap veremedi. Türkiye Gazetesi'nin konuyla ilgili haberinin hatırlatılması üzerine Rum lider, "Türk medyasındaki haberlere yorum yapamam" demekle yetindi.

Ancak ardından, uluslararası toplumun bu konudaki tutumunun açık olduğunu savundu ve "Özellikle de garantör ülke olan ve BM Güvenlik Konseyi üyesi konumundaki Birleşik Krallık" ifadelerini kullandı.

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İNGİLTERE'DEN KKTC'YE UÇUŞ ÇAĞRISI

Tartışmalar, Kuzey İrlandalı Muhafazakâr milletvekili Sammy Wilson’ın, Birleşik Krallık’tan Kuzey Kıbrıs’taki Ercan Havalimanı’na doğrudan uçuşlara izin verilmesi yönündeki önergeyi Parlamento’ya sunmasıyla başladı. Tasarıya Muhafazakâr Parti’den Andrew Rosindell de destek verdi.

Önergede dikkat çeken çağrı şu şekilde yer aldı:

"Bu Meclis, Birleşik Krallık’tan Kuzey Kıbrıs’taki Ercan Uluslararası Havalimanı’na doğrudan uçuşlara izin verilmesi çağrısı yapar."

KATHİMERİNİ: TÜRKİYE TARİHİ BİR ADIM OLARAK GÖRÜYOR

Yunan basınının önde gelen gazetelerinden Kathimerini, doğrudan uçuş yasa teklifini manşetine taşıdı.

Turkiyegazetesi.com.tr'nin haberine özel yer veren Kathimerini, teklifin siyasi tanınma dışında insani gerekçelere dayandırıldığını aktardı.

Haberde, "yaklaşık 300 bin Kıbrıslı Türk’ün İngiltere’de yaşadığı ve bu kişilerin seyahat hakkının kısıtlandığı" vurgulandı. Ayrıca, Ercan Havalimanı'nın uluslararası havacılık güvenlik standartlarına uygun olduğu bilgisi verildi.

ERCAN İÇİN DİPLOMATİK TRAFİK HIZLANIYOR

Hâlihazırda Ercan Havalimanı yalnızca Türkiye’ye doğrudan uçuş yapılmasına izin veriyor. İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a geçmişte yapılan aktarmalı uçuşlar ise 2017’de sonlandırılmıştı.

Yeni yasa teklifi, Kıbrıs Türk halkının izolasyonlara karşı mücadelesine bir destek olarak yorumlanırken, Rum kesiminin bu konuda rahatsız olduğu gözlerden kaçmadı.

TATAR: YENİ VİZYONLA YOLA DEVAM EDİYORUZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşan seçim atmosferi de gündemde. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeniden aday olduğu seçim kampanyasını üç siyasi partinin desteğiyle başlattı. Tatar konuşmasında, "Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve eşitliği temelinde oluşturduğumuz yeni vizyonla kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

KKTC'DE SEÇİM YARIŞI KIZIŞIYOR

Tatar’ın en güçlü rakibi olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman öne çıkıyor. Federal çözüm çizgisini savunan Erhürman, Nisan ayında adaylığını açıklamıştı.

Türk araştırma şirketi GENAR’ın geçtiğimiz ay yaptığı ankete göre Tatar %37,9 oy oranıyla önde giderken, Erhürman %36 ile yakın takipte.