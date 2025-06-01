Rumlar kapıyı İsrail’e açtı: Hedefte Doğu Akdeniz mi var?

Gazze’de 7 Ekim sonrası yaşananları bahane ederek bir soykırıma girişen Siyonist İsrail, şimdi de Kıbrıs Rum Kesimi’nde askeri nüfuzunu genişletiyor. Tel Aviv, Güney Kıbrıs’a lazer güdümlü roketler ve SPIKE tanksavar füzeleriyle donatılmış Airbus H145M tipi savaş helikopteri teslim etti.

Kıbrıs Rum Kesimi, Airbus tarafından üretilen H145M tipi silahlı hafif helikopterin ilkini teslim aldı.

Helikopterin, İsrail yapımı SPIKE ER2 tanksavar füzeleri ve lazer güdümlü 70 mm roketlerle donatıldığı bildirildi.

Altı adet H145M helikopterinin tedarik süreci kapsamında gerçekleştirilen ilk teslimatla birlikte, Kıbrıs Rum Hava Komutanlığı envanteri modernize ediliyor. Söz konusu platformlar, daha önce kullanılan 11 adet Rus yapımı Mi-35 saldırı ve taşıma helikopterinin yerini alacak.

Silahlı konfigürasyonlu H145M helikopterleri, Fransa ve Almanya'nın savunma sanayii sistemlerine entegrasyonun bir parçası olarak dikkat çekmişti.

Anlaşmanın toplam değerinin 147 milyon dolar olduğu, ödemelerin ise 2026 yılına kadar taksitler halinde yapılacağı açıklandı.

H145M HELİKOPTERLERİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

H145M helikopterleri, sivil kullanımda bilinen H145 modeli temel alınarak geliştirilmiş olup, HForce atış kontrol sistemi ve EO/IR görüntüleme ekipmanlarıyla silahlandırıldı.

Helikopter, iki adet Safran Arriel 2E turboşaft motoruyla toplam 1688 beygir güç üretiyor ve kanallı kuyruk rotor tasarımıyla öne çıkıyor. Her bir helikopter, iki sabit silah istasyonuna sahip olup bu alanlara 9 kilometre menzilli SPIKE ER2 tanksavar füzeleri ile 70 milimetrelik Thales FZ275 LGR olduğu değerlendirilen lazer güdümlü roketler entegre ediliyor. Bu kapsamda her helikopterde 2 ila 4 füze ile 9 ila 18 roket taşınabiliyor.

ABD'NİN RUM KESİMİNDEKİ ASKERİ VARLIĞI DA ARTIYOR

İngiltere merkezli Declassified, ABD Savunma Bakanlığının Orta Doğu'daki barış koruma faaliyetlerine destekleri gözlemleme amacıyla 1974'ten bu yana Ada'da mevcudiyetinin bulunduğunu açıkladı.

ABD'nin Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye saldırısının hemen ardından İngiliz üslerine büyük miktarda teçhizat ve silah sevkiyatı yaptığı, sadece 1 ay içinde 20 kargo uçağının Ada'ya indiği bilgisi İsrail basınında yer almıştı.

Rum ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre, ABD'nin istihbarat amaçlı uçuşları da Akrotiri'den yapılıyor. Bu haberlerde, Orta Doğu'daki operasyonlara hazırlık için 129 Amerikalı havacının bulunduğu Akrotiri'de ABD'nin casus uçuşlar yapan keşif filosunun da kalıcı olarak konuşlandığı ileri sürüldü.

ABD Hava Kuvvetlerinin Ada'daki İngiliz topraklarında varlığını artırması ve bunun kamuoyundan gizli tutulmaya çalışılması da gündemde olan bir diğer konu.

Mart 2019'da hazırlanan ABD Hava Kuvvetleri belgesine göre, 2018'de Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Akrotiri'de ABD'nin 87 havacısı bulunuyordu ve bu sayının 6 yıl içinde yüzde 48 artırılması planlanıyordu. Artan temel ihtiyaçların karşılanması için kurulacak tesislerin maliyetinin de 27 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu.

Öte yandan, ABD'nin İsrail'e İngiliz üslerini kullanarak Avrupa'dan silah gönderdiğine dair iddialar olsa da ABD Savunma Bakanlığı bu konuda detay vermeyi reddediyor.

Sızdırılan belgelere göre de ABD, Akrotiri üzerinden Gazze'de gözetleme görevleri yapıyor ve İsrail ile istihbarat paylaşımında bulunuyor. CIA gibi diğer istihbarat ajanslarının Akrotiri'yi casusluk için kullandığı öne sürüldü.

New York Times, 2 Kasım 2023'te ABD'nin Gazze Şeridi üzerinde gözetleme amaçlı insansız hava aracı kullandığını haberleştirdi. Bu durum ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından da onaylanmıştı.

Geçen şubat ayında ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "donanma kaplanları" adlı özel kuvvet askerleri, Limasol kenti açıklarında Rumlar ile ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Genellikle "batmaz uçak gemisi" olarak tanımlanan Kıbrıs, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından ABD ve bazı Batılı ülkelerin özel operasyon ekipleri için bir merkez haline dönüştü.

ABD'nin Gazze sahillerine inşa ettiği yüzer iskele de Gazze'ye insani yardım aktarma yeri olarak ilan edilmesinin ardından ABD donanma gemilerinin Ada'daki limanlara ziyaretlerini artırmasına sebep olmuştu.

ALMANYA VE HOLLANDA ÖZEL KUVVET GÖNDERDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe gösteren Almanya, vatandaşlarının bölgeden güvenli tahliyesi gerekçesiyle geçen yılın ekim ayında hazırda bekleyecek özel kuvvetler timini Ada'ya gönderdi.

Rum resmi haber ajansı, bu timin rehine kurtarma ve anti terör operasyonlarında uzman olduğunu yazdı.

Aynı dönemde Hollanda da Ada'da hazırda beklemek üzere özel tim askerleri gönderdi. Hollanda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile 2024-2025 dönemini kapsayan savunma işbirliği programı da imzaladı.

GKRY FRANSA'YA OPERASYON HAKKI TANIDI

GKRY ile Fransa arasında daha önceden imzalanan ve detayları nisanda açıklanan askeri işbirliği anlaşmasında, Fransa'nın Rum yönetiminin kontrol ettiği bölgelerde vatandaşlarını bölge ülkelerinden tahliye etmek amaçlı operasyonlar yapabileceği belirtildi.

Phileleftheros gazetesi, bu askeri anlaşmayı "Kıbrıs, Orta Doğu krizinde Fransız üssü olarak kullanılacak" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Fransız savaş gemileri Ada'daki limanları sıklıkla ziyaret ederken, Paris ile Güney Lefkoşa arasında Fransa'ya güneyde bir deniz üssü tahsis edilmesi konusundaki görüşmeler zaman zaman basına yansıyor.

GKRY'nin Doğu Akdeniz'de İsrail'e destek veren tutumu ve Rum kesiminin Batılı ülkelerin asker toplama merkezi haline dönmesi "Doğu Akdeniz'de istikrara tehdit" olarak nitelendiriliyor.

"GKRY, İNGİLTERE'YE KARŞI ÇIKMALI"

Rum kesimindeki aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas, Aralık 2023'te İsrail'e destek için İngiliz üslerinin harekatlarda "sıçrama tahtası" olarak kullanılamayacağını ve gündeme gelen sorular hakkında halka cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

Kukumas, "İsrail tarafından Filistinlilere karşı sürdürülen savaşta GKRY'nin sunduğu örtülü diplomatik desteğe" şimdi de İngiliz üslerinin kullanılması konusundaki suskunluğun eklendiğini kaydetti.