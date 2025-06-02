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Rus Bakan Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rus Bakan Lavrov, ABD&#039;li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da yapılacak müzakerelerin ikinci turu öncesinde Rus Bakan Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki tren yolu altyapısına yönelik saldırılarla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

ABD'DEN RUSYA'YA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Rusya Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Ukrayna meselesinin ele alındığı görüşmede, Rubio'nun, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demir yolu altyapısına yönelik bombalı saldırıların kurbanları için Lavrov'a başsağlığı dilediği ifade edildi.

Söz konusu saldırılara ilişkin soruşturmanın sonuçlarının çok yakın bir zamanda bildirileceği kaydedilen açıklamada, patlamaların sorumlularının mutlaka ortaya çıkarılacağı ve hak ettikleri cezayı alacağı vurgulandı.

Açıklamada, Lavrov ve Rubio'nun İstanbul'da Rusya-Ukrayna doğrudan müzakerelerinin yeniden yapılma planlarını da ele aldığı ifade edildi.

Rusya'nın Bryansk bölgesinde patlatılan otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi yaralanmıştı.

Kursk bölgesindeki demir yolu köprüsünde de patlama meydana gelmiş, hareket halindeki tren otoyola düşmüş, makinist ve yardımcıları yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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