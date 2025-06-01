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Ukrayna ile müzakerelerde ikinci tur! Rus heyeti İstanbul'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ukrayna ile müzakerelerde ikinci tur! Rus heyeti İstanbul&#039;a geldi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rus heyeti Ukrayna ile görüşmelere katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesinden bu yana barışın sağlanması için her türlü girişimi yapan Türkiye, ateşkes için bir kez daha ev sahipliği yapacak. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki ikinci tur görüşmeleri yarın Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

RUS HEYETİ İSTANBUL'DA

Ukrayna heyeti ile yarın yapılacak görüşmelere katılmak üzere Rus heyeti İstanbul'a geldi.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından Türkiye, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl bir araya getirmişti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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