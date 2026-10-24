Rus işçiye 34 kişinin maaşı yattı, yanlışlıkla milyoner oldu! Mahkeme kararını verdi

Rusya'daki bir fabrikada, sistem arızası sonucu 34 mesai arkadaşının toplam 4,5 milyon liralık (7 milyon ruble) maaşı hesabına aktarılan Rus işçi, ödemeyi yıl sonu ikramiyesi zannederek geri vermeyi reddetti. Paranın bir kısmıyla otomobil alıp ailesiyle başka bir kente taşınan çalışan hakkında işvereni tarafından dava açıldı. Mahkeme, yazılım hatasıyla gönderilen paranın iade edilmesine hükmederek çalışanın banka hesaplarına tedbir koydu.

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Rusya'nın Hantı-Mansiysk kentinde bir fabrikada çalışan Vladimir Rychagov'un banka hesabına, normal izin ücretinin yanı sıra yanlışlıkla yaklaşık 4 buçuk milyon lira (7 milyon ruble) tutarında devasa bir meblağ yatırıldı. Sıradan bir maaş günü, yapılan bu yanlış para transferiyle çalışanın hayatını değiştiren hukuki bir olaylar zincirine dönüştü.

34 KİŞİNİN MAAŞI TEK HESABA GİTTİ

Şirket kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda, hesaba geçen paranın kaynağı ve hatanın nedeni kısa sürede anlaşıldı. Söz konusu tutarın, aslında şirketin başka bir şubesinde görev yapan 34 farklı çalışanın maaş ödemeleri için ayrıldığı ve sistemde meydana gelen bir yazılım arızası nedeniyle tek bir kişiye aktarıldığı tespit edildi.

ÇALIŞAN DURUMU İKRAMİYE ZANNETTİ

Beklenmedik bir şekilde hesabında milyonlar gören Rychagov, bu durumu şirketin yıl sonu ödülü olarak değerlendirdi. Başarılı geçen bir yılın ardından işçiler arasında dolaşan yüksek tutarlı "13. maaş" söylentilerine inanan çalışan, banka bildiriminde paranın "aralık maaşı" olarak görünmesini de bu düşüncesine yasal bir dayanak olarak gördü.

ŞİRKETTEN ACİL İADE TALEBİ

Yanlışlığın fark edilmesinin ardından şirketin muhasebe ve güvenlik departmanları hızla harekete geçti. Çalışanla iletişime geçen şirket yetkilileri, ödemenin tamamen teknik bir sistem arızasından kaynaklandığını belirterek, hesaba yatırılan paranın eksiksiz bir şekilde kuruma iade edilmesini talep etti.

İNTERNETTEN ARAŞTIRDI, İADEYİ REDDETTİ

İşverenin iade talebine karşılık Rychagov, internet üzerinden kısa bir araştırma yaptıktan sonra parayı vermeyi reddetti. Ödemenin bir insan veya hesaplama hatasından ziyade teknik bir sistem arızası olduğunu öne süren çalışan, banka dekontunda yer alan "maaş" ibaresini kanıt göstererek parayı geri verme zorunluluğu olmadığını savundu.

YENİ ARAÇ ALIP ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ

İade reddinin ardından şirket ile çalışan arasındaki süreç giderek gerginleşti ve Rychagov, şirket tarafından kendisine yönelik baskı yapıldığını iddia etti. İletişim numarasını değiştiren işçi, hesabındaki paranın bir kısmıyla yeni bir otomobil satın alarak ailesiyle birlikte binlerce kilometre mesafedeki Habarovsk kentine taşındı.

BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Çalışanın paranın bir kısmını harcayarak şehri terk etmesi üzerine şirket resmi olarak hukuki yollara başvurdu. Rychagov ve ailesi henüz yeni adreslerine doğru yolculuk halindeyken, şirket tarafından açılan dava kapsamında mahkeme kararıyla çalışanın tüm banka hesaplarına tedbir konuldu.

MAHKEMEDEN İŞVEREN LEHİNE KARAR

Görülen davada mahkeme heyeti, yazılım hatası nedeniyle 34 kişinin maaşının yanlışlıkla bir kişiye gönderildiği yönündeki şirket argümanını haklı bularak paranın iadesine hükmetti. Öte yandan, şirketin öne sürdüğü "çalışanın bir muhasebeciyle iş birliği yaparak ekonomik usulsüzlük yaptığı" yönündeki iddia ise yeterli delil sunulamadığı için kanıtsız kaldı.

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