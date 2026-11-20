Danimarka'da iki kişinin, Rus istihbarat servisinin talimatıyla Ukraynalı rapçi Kyivstoner'e saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. Konser öncesinde yakalanan şüphelilerin aracında silah bulunduğu belirtilirken, güvenlik gerekçesiyle etkinliğin iptal edildiği ortaya çıktı.

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Danimarka'da ortaya çıkarılan saldırı planı ülkenin güvenlik gündemine taşındı. İddiaya göre iki Danimarka vatandaşı, Rus istihbarat servisinden aldıkları talimat doğrultusunda Ukraynalı rapçi Kyivstoner'i hedef aldı.

Danimarka kamu yayın kuruluşu DR, Danimarka'nın Charlottenlund kentinde 25 Eylül'de konser vermesi planlanan Ukraynalı rapçi Kyivstoner'e yönelik saldırı planı yapıldığı iddialarına yer verdi.

Rus istihbaratından Danimarkada saldırı planı! Ünlü rapçiyi hedef aldılar

KONSER ÖNCESİ KISKIVRAK YAKALANDILAR

İki Danimarkalının Rus istihbarat servisinin talimatıyla konser öncesi Ukraynalı rapçiye saldırmayı planladığı öne sürülürken, şüphelilerin konser öncesi yakalandığı, araçta da silah bulunduğu ifade edildi.

Eylül ayından bu yana tutuklu bulunan 2 şüpheli için bugün Lyngby Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Ukraynalı sanatçıya yönelik saldırı planının ortaya çıktığı iddia edildi.

Rus istihbaratından Danimarkada saldırı planı! Ünlü rapçiyi hedef aldılar

DR ayrıca, 25 Eylül'de planlanan konserin güvenlik gerekçeleriyle iptal edildiğini, iki Danimarkalı hakkındaki soruşturmanın ise bugüne kadar "gizli" tutulduğunu bildirdi.

Bu arada, son gelişmelerin Rus istihbaratının Danimarka'daki faaliyetlerine ilişkin güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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