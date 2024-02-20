Rus muhalif Navalny'nin arananlar listesindeki kardeşine dava

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ölen Rus muhalif Navalny'nin arananlar listesinde olan kardeşi Oleg Navalny'e ceza davası açıldı. Davanın neden açıldığı henüz bilinmiyor.

Rusya'da 16 Şubat tarihinde tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiği duyurulan Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin, ülkede arananlar listesinde bulunan kardeşi Oleg Navalny'e ceza davası açıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, davanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

'İZİNSİZ GÖSTERİLERE ÇAĞRI'

Rusya dışında bulunan Oleg Navalny, sosyal medya üzerinden Rus vatandaşlarını izinsiz gösterilere çağıran paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Moskova'daki Preobrajenskiy Mahkemesince Ağustos 2021'de 1 yıl şartlı hapis cezasına çarptırılmıştı. Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine, Navalny'nin söz konusu şartları yerine getirmediği gerekçesiyle bu ceza normal hapis cezasına çevrilmişti.

Navalny'nin kardeşi Oleg Navalny, Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Ocak 2022'de arananlar listesine alınmıştı.

EŞİNİN HESABI DA ASKIYA ALINDI

Öte yandan Navalny'nin ölümü sonrası "Eşimi Putin öldürdü" açıklamasını sosyal medya platformu X'ten yayınlayan Navalny'nin eşi Navalnaya'nın hesabı askıya alındı. Hesabın neden askıya alındığına dair bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da tutuklu olan ve geçtiğimiz aralık ayında 20 gün boyunca haber alınamayan muhalif avukat Alexei Navalny'nin Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğu açıklanmıştı. Navalny, resmi sosyal medya hesabından Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel Baba'ya benzetmişti.

Navalny, 6 Aralık'ta tutuklu bulunduğu Rusya'da başka bir hapishaneye gönderilmiş ve avukatları Rus muhalifin yerini bilmediklerini açıklamıştı. Navalny, yaptığı açıklamada başka bir hapishaneye naklinin 20 gün sürdüğünü belirterek "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi'dir" demişti.

2021'den bu yana cezaevinde tutulan Navalny'ye, "aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verilmişti. Navalny, söz konusu suçlamaları reddediyordu.

Navalny'nin sevk edildiği ceza kolonisi, başkent Moskova'nın yaklaşık 1900 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyordu. Bu tür hapishaneler Rusya'nın 'en tehlikeli' suçlularına ayrılıyor.

Navalny, Putin'in en önemli rakiplerinden biri olarak görülüyordu.

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'nin ölümü sonrası yaptığı ilk açıklamada hapishane servisinin Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm kontrolleri yaptığını söylemişti. "Navalny'nin ölüm sebebi hakkında bilgi sahibi değiliz" diyen Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Navalny'nin ölümü hakkında bilgilendirildiğini aktarmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin ölümüyle ilgili adli inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Cenazesi aileye teslim edilmemişti. Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmış, ailenin Navalny'nin cansız bedenini morgda da görmediğini söylemişti. Yarmış'a göre Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin cenazesine dair çelişkili ifadeler paylaşıyor.