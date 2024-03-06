Rus ve İngiliz savaş uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi

Ukrayna ile savaşa devam eden Rusya, bugün Karadeniz'de 3 İngiliz savaş uçağını Rus Su-30 savaş jetleriyle önlediklerini duyurdu.

Ukrayna ile savaşı sürdüren Rusya ile batılı devletler arasında gerginlik büyüyor. Rusya, ABD'nin nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde savaş çıkacağını söylerken, Karadeniz'de tansiyon yükseldi. Rusya, Karadeniz'de İngiliz uçaklarıyla karşı karşıya geldiğini duyurdu.

İngiltere'ye ait 3 savaş uçağının Rusya sınırını ihlal etmesini önlemek amacıyla Rus Su-30 savaş jeti havalandı. Konuyla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Rus Su-30 savaş jetinin yaklaşması üzerine yabancı askeri uçakların rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştıkları vurgulanan açıklamada, “Rus uçağı güvenli bir şekilde konuşlu olduğu havalimanına döndü. Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmedi” ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan yapılan açıklamada Rus savaş jetlerinin RC-135 elektronik keşif ve elektronik savaş uçağı ve iki Eurofighter Typhoon çok rollü avcı uçağını tespit ettiği belirtildi.

Öte yandan Rusya Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna’nın Odessa bölgesine ziyareti sırasında kenti vurmuştu.