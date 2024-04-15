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"Rust" filmi seti davasında yeni gelişme! Aylarca konuşulan olayda ilk hüküm verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Rust&quot; filmi seti davasında yeni gelişme! Aylarca konuşulan olayda ilk hüküm verildi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rust filmi setinde yaşanan ölümcül kaza tüm dünyayı dehşete düşürmüş ve aylarca konuşulmuştu. Rust filmi setindeki silah ve mühimmattan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed, hapis cezasına çarpıtırıldı.

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin’in 2021’de yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu Rust filmi setindeki silah ve mühimmattan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gutierrez-Reed, davada ilk hüküm giyen kişi oldu.

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin’in 2021’de yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu Rust filmi setindeki kazaya ilişkin ilk hüküm açıklandı. Film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed, geçtiğimiz ay “kasıtsız adam öldürmekten” suçlu bulunmasının ardından 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gutierrez-Reed, söz konusu davada hüküm giyen ilk kişi oldu.

"Rust" filmi seti davasında yeni gelişme! Aylarca konuşulan olayda ilk hüküm verildi - 1. Resim

Savcılar, duruşmada Gutierrez-Reed’in defalarca güvenlik protokolünü ihlal ettiğini ve görevlerini yerine getirirken tedbirsiz davranarak Hutchins'in ölümüne yol açtığını savundu. Gutierrez-Reed’in avukatı, film seti yönetimi ve diğer ekip üyelerinin güvenlik konusundaki başarısızlıklarından dolayı Gutierrez-Reed’in günah keçisi ilan edildiğini öne sürdü. Gutierrez-Reed, duruşmada ifade vermedi.
Savcılar, "eylemlerinin sorumluluğunu tamamen kabul etmediğini" öne sürerek, Gutierrez-Reed’in azami hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Gutierrez-Reed’in avukatı ise müvekkilinin herhangi bir sabıka geçmişi olmadığını ileri sürerek, şartlı tahliye ile serbest bırakılmasını istemişti.

BALDWİN'İN TEMMUZDA HAKİM KARŞISINA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Kasıtsız adam öldürmekten de suçlanan Baldwin'in ise temmuz ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor. Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Baldwin, silahın tetiğini kendisinin çekmediğini ileri sürmüştü.

HUTCHİNS'İN AİLESİ İLE ANLAŞMA YOLUNA GİDİLMİŞTİ

Ekim 2022'de Hutchins'in eşi Matthew Hutchins'in haklarında açtığı davanın ardından Baldwin ve filmin yapım şirketi, Hutchins'in ailesiyle kamuoyuna açıklanmayan bir meblağ üzerinde anlaşmaya varmıştı. Dünyanın gündemine oturan set kazasının ardından Rust filminin yapımına Matthew Hutchins'in yapımcı olarak katılmasıyla bu yıl devam etmesi planlanıyordu.

SİLAHTA GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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