Rusya ateşkes için şartlarını sıraladı! Ukrayna'dan cevap bekleniyor

Rusya, Ukrayna ile muhtemel bir ateşkes için ağır şartlar masaya koydu. Kırım ve işgal altındaki bölgelerin Rus toprağı olarak tanınması, Ukrayna’nın askerden arındırılması ve Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gibi talepler sıralandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile bir barış anlaşması için gerekli gördüğü koşulları sıraladı. Lavrov, Ukrayna'nın "askerden arındırılması ve denazifikasyonu", Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması, Rusya aleyhine açılan davaların geri çekilmesi ve dondurulan varlıkların iade edilmesi gerektiği ifadesini kullandı.

Bakan, Kiev'deki yetkililerin "güneydoğu Ukrayna halkını temsil etmediklerini" ve bu nedenle "toprak bütünlüğü ilkesini uygulayamayacaklarını" ileri sürdü.

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"TANINMASINI BEKLİYORUZ"

Lavrov, Kırım, Sivastopol, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Zaporizhzhya ve Kherson bölgelerinin Rusya'ya katılmasının uluslararası hukukta tanınması gerektiğini belirtti. Bu bölgelerde yüksek katılımla referandum yapıldığını ve halkın iradesinin bu yönde ortaya çıktığını kaydetti.

NATO HAKKINDA KONUŞTU

Lavrov, çatışmanın temel nedenlerinden birinin NATO'nun doğuya genişlemesi ve Ukrayna'nın bu askeri ittifaka çekilmesi olduğunu belirtti. Ukrayna'nın askeri üs haline gelmesinin Rusya için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

İSTANBUL ANLAŞMASI'NA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'daki müzakerelerde tutuklu sivillerin ve askerlerin değişimi, hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin iadesi gibi konularda mutabakat sağlandığını belirten Lavrov, Ukrayna tarafından bildirilen 339 çocuğun durumuna ilişkin kontroller yapıldığını ve aileleriyle yeniden birleştirilmeleri için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın bağımsızlık bildirgesinde yer alan tarafsız, blok dışı ve nükleer silahsız statüsüne dönmesi gerektiğini ifade etti. Ukrayna'nın kendi hukuki temellerine uygun bir şekilde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.