Ukrayna’dan Rus İHA birimine ağır darbe: Peş peşe suikast düzenlendi

Ukrayna istihbaratı Rus İHA birimini havaya uçurdu! Herson’da patlayan araçta “Bars-Sarmat” özel timine bağlı üç operatör öldürüldü. Moskova’nın ileri savaş teknolojisi planlarına ağır darbe vurulduğu ileri sürüldü.

Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü (HUR), Rus ordusuna bağlı özel İHA birimi "Bars-Sarmat"ta görevli üç operatörün Herson'da etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Patlayan bir araçta ölen Rus askerleri, Moskova'nın yeni nesil savaş teknolojileri geliştirdiği merkezde görevliydi.

STRİLKOVE'DE PATLAMA: ÜÇ RUS OPERATÖR ÖLDÜ

HUR tarafından yapılan resmi açıklamaya göre saldırı, işgal altındaki Herson bölgesinin Strilkove köyü yakınlarında düzenlendi.

Açıklamada "Her üçü de 'Bars-Sarmat' olarak bilinen işgalci Rus ordusunun sözde özel amaçlı insansız hava aracı merkezinin operatörleriydi" denildi.

Operatörlerin içinde bulunduğu Chevrolet Aveo marka araç patlayarak imha edildi.

"BARS-SARMAT" MERKEZİ HEDEFTE

Ukrayna istihbaratına göre, "Bars-Sarmat" birimi 2024 yılında Zaporizhzhia'nın altındaki bölgelerinde kuruldu.

Bu merkezde insansız hava araçları, yer tabanlı robot sistemleri, elektronik istihbarat ve karıştırma teknolojileri gibi yeni nesil savaş sistemleri test ediliyor ve konuşlandırılıyor.

Birimin başında Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un eski başkanı Dmitry Rogozin'in olduğu aktarıldı.

Hedef alınan grup ise Henichesk bölgesinde konuşlu "Bars-1" alt birimine bağlıydı.

HUR, açıklamasını "Ukrayna halkına karşı işlenen her savaş suçu adil bir şekilde cezalandırılacaktır" ifadesiyle tamamladı.

UKRAYNA SALDIRISINDA RUS DONANMASI KOMUTAN YARDIMCISI ÖLDÜ

Rusya Donanması Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mihail Gudkov'un Ukrayna saldırısında hayatını kaybettiği açıklandı. Gudkov, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna tarafından öldürülen en yüksek rütbeli Rus subaylardan biri oldu.

KURSK'TA HEDEF ALINDI

Rusya'nın Primorskiy Krayı Valisi Oleg Kozhemyako, Gudkov’un Kursk bölgesinde öldüğünü doğruladı.

Vali, Gudkov’un yanında başka askerlerin de öldüğünü ancak detayların netleşmediğini belirtti.

Telegram kanallarında yer alan iddialara göre Gudkov, bir komuta merkezine düzenlenen Ukrayna saldırısında 10 askerle birlikte öldürüldü.

ESİR İNFAZLARIYLA ANILAN TUGAYIN KOMUTANIYDI

Gudkov daha önce, savaş esirlerine yönelik infazlarla gündeme gelen Rusya ordusuna bağlı 155’inci Deniz Piyade Tugayı'nın komutanlığını yapıyordu.

Bu tugaya bağlı askerlerin Ukraynalı savaş esirlerini infaz ettiklerine dair görüntüler internete düşmüş, Rus askerlerinin bizzat işkence ve infazları anlattığı itiraflar ortaya çıkmıştı.

PUTİN'İN ATADIĞI İSİMDİ

Vladimir Putin tarafından Mart 2025’te Donanma Komutan Yardımcılığına getirilen Gudkov, devlet madalyasıyla da ödüllendirilmişti.

Rus Donanması'nın Pasifik Filosu’na bağlı 155’inci Tugay, 2024’ün Ağustos ayında Ukrayna’nın sürpriz harekâtının ardından Kursk bölgesine konuşlandırılmıştı.