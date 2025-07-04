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Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde kırmızı alarm! Tüm dış güç kaynağını kaybetti, durum son derece tehlikeli

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Zaporijya Nükleer Güç Santrali&#039;nde kırmızı alarm! Tüm dış güç kaynağını kaybetti, durum son derece tehlikeli
Rusya-Ukrayna Savaşı, UAEA, Acil Durum, Zaporijya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ve Ukrayna çatışmalarına sahne olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali'de tüm dış güç kaynağı kesildi. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi durumun son derece tehlikeli olduğunu açıkladı.

Ukrayna ve Rusya arasında 3 yıl önce başlayan savaşta ateşkes arayışı sürerken, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'den kırmızı alarm geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın kontrolündeki santralde tüm dış güç kaynağın kaybedildiğini ve güvenlik durumunun son derece tehlikeli olduğunu duyurdu.

ŞU ANDA ACİL DURUM JENERATÖRÜYLE ÇALIŞIYOR

UAEA'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, Zaporijya NGS'ye ilişkin açıklama yaptı. Grossi, santralin bugün tüm harici elektrik bağlantısını kaybettiğini bildirdi.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde kırmızı alarm! Tüm dış güç kaynağını kaybetti, durum son derece tehlikeli - 1. Resim

Bunun, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 9. kesinti olduğunu ve 2023 sonundan bu yana ilk kez yaşandığını belirten Grossi, "Santral şu anda acil durum dizel jeneratörleriyle çalışıyor, bu da nükleer güvenliğin son derece tehlikeli bir durumda olduğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

RUSYA VE UKRAYNA ÇATIŞMALARINA SAHNE OLUYOR!

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya NGS savaşın başında Rus ordusunun kontrolüne geçti. Ukrayna buranın kontrolünü almak için zaman zaman bölgenin yakınlarına saldırılar gerçekleştiriyor. 11 Ağustos 2024 yılında santral yakınında yangın çıkmış, Ukrayna ile Rusya karşılıklı olarak birbirini suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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