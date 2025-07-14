Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya da büyük panik! 5 kişilik Mi-8 helikopteri sırra kadem bastı

Rusya da büyük panik! 5 kişilik Mi-8 helikopteri sırra kadem bastı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya da büyük panik! 5 kişilik Mi-8 helikopteri sırra kadem bastı
Rusya, Kayıp, Uzak Doğu, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde 5 kişiyi taşıyan Mi-8 tipi helikopter uçuş sırasında gizemli şekilde ortadan kayboldu. Şiddetli hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattı.

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bir Mi-8 tipi helikopter, Okhotsk'tan Magadan'a uçuşu sırasında kayboldu. Helikopterin yerel saatle akşam 7'de hedefine varması planlanıyordu ancak belirlenen saatte bağlantı kurulamadı ve Magadan'a ulaşmadı.

Helikopterin yeri henüz belirlenemedi.

"BEŞ KİŞİ VARDI"

Kayıp Mi-8'in Vzlyot tarımsal sanayi kompleksine ait olduğu ve içinde 3 mürettebat üyesi ile 2 teknisyenin bulunduğu açıklandı.

Arama çalışmalarına Magadan'dan kalkan bir An-26 uçağı ve Okhotsk'tan havalanan başka bir Mi-8 helikopteri katıldı. Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir helikopter de kalkış için hazırlık yapıyor.

HAVA KOŞULLARI ARAMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Bölgede şiddetli sağanak yağış ve düşük bulut tabakası nedeniyle hava koşulları arama çalışmalarını engelledi. Magadan'dan kalkan An-26 ve Okhotsk'tan havalanan Mi-8 üslerine geri döndü.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın helikopteri henüz kalkış yapmadı ve sahadaki komuttan yeni talimat bekliyor.

Meteorolojik tahminler, olumsuz hava şartları nedeniyle arama çalışmalarının sabaha kadar askıya alınabileceğini gösteriyor. Şu ana kadar helikopterin nerede olabileceğine dair hiçbir ön bilgi bulunmuyor ve acil durum sinyali de alınmadı.

Kaynak: Dış Haberler

Vezneciler metro istasyonunda intihar! Dehşete düşüren anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filipinler Çin casus gemisini kovaladı! Film gibi anlar anbean kaydedildi - DünyaÇin casus gemisi kıskıvrak yakalandı!İngiltere’den su krizine karşı şaşırtan yasak! Milyonlarca kişi etkilenecek - DünyaMilyonlarca kişi etkileneceDünyada ilk kez! Estonya Rusya sınırında robotik gemiyi yerleştirecek - DünyaDünyada ilk kez! Robotik gemi sınıra gidiyorUkrayna’da kabine depremi! Yeni Başbakan geliyor - DünyaUkrayna’da kabine depremi! Yeni Başbakan geliyorİran’dan Tel Aviv'e ölüm tehdidi! "Yıkıcı olacağız" - Dünyaİran’dan Tel Aviv'e ölüm tehdidi!Polis, devriye gezerken buldu! İki kızıyla yıllardır mağarada yaşıyor: Sebebi ise ilginç - DünyaKızlarıyla yıllardır mağarada yaşıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...