Rusya da büyük panik! 5 kişilik Mi-8 helikopteri sırra kadem bastı

Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde 5 kişiyi taşıyan Mi-8 tipi helikopter uçuş sırasında gizemli şekilde ortadan kayboldu. Şiddetli hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattı.

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bir Mi-8 tipi helikopter, Okhotsk'tan Magadan'a uçuşu sırasında kayboldu. Helikopterin yerel saatle akşam 7'de hedefine varması planlanıyordu ancak belirlenen saatte bağlantı kurulamadı ve Magadan'a ulaşmadı.

Helikopterin yeri henüz belirlenemedi.

"BEŞ KİŞİ VARDI"

Kayıp Mi-8'in Vzlyot tarımsal sanayi kompleksine ait olduğu ve içinde 3 mürettebat üyesi ile 2 teknisyenin bulunduğu açıklandı.

Arama çalışmalarına Magadan'dan kalkan bir An-26 uçağı ve Okhotsk'tan havalanan başka bir Mi-8 helikopteri katıldı. Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir helikopter de kalkış için hazırlık yapıyor.

HAVA KOŞULLARI ARAMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Bölgede şiddetli sağanak yağış ve düşük bulut tabakası nedeniyle hava koşulları arama çalışmalarını engelledi. Magadan'dan kalkan An-26 ve Okhotsk'tan havalanan Mi-8 üslerine geri döndü.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın helikopteri henüz kalkış yapmadı ve sahadaki komuttan yeni talimat bekliyor.

Meteorolojik tahminler, olumsuz hava şartları nedeniyle arama çalışmalarının sabaha kadar askıya alınabileceğini gösteriyor. Şu ana kadar helikopterin nerede olabileceğine dair hiçbir ön bilgi bulunmuyor ve acil durum sinyali de alınmadı.