Somali’de korku dolu anlar: Afrika Birliği’ne ait helikopter inişte düştü!

Kaynak: Dış Haberler 2 Temmuz 2025 11:54 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 11:57 - Güncelleme:

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Somali’de faciadan dönüldü! Afrika Birliği’ne ait 8 personelli helikopter, Mogadişu’daki Aden Adde Havalimanı’na iniş sırasında yere çakıldı. Bölgeden yükselen alevler paniğe yol açarken yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Resmi kaynaklar, kayıp veya yaralı bilgisi konusunda ise henüz net açıklama yapmadı.

İçinde 8 personelin bulunduğu Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) helikopteri, Balidoogle'dan ayrıldıktan sonra Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'na iniş yaparken düştü. Bilgi, Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA) tarafından paylaşıldı. YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Olay yerinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Kayıplar veya yaralanmalar hakkında ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. HAVALİMANI OPERASYONLARI NORMAL SEYREDİYOR Somali Sivil Havacılık yetkilileri, havalimanı operasyonlarının normal şekilde devam ettiğini açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık