Somali’de korku dolu anlar: Afrika Birliği’ne ait helikopter inişte düştü!
Somali’de faciadan dönüldü! Afrika Birliği’ne ait 8 personelli helikopter, Mogadişu’daki Aden Adde Havalimanı’na iniş sırasında yere çakıldı. Bölgeden yükselen alevler paniğe yol açarken yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Resmi kaynaklar, kayıp veya yaralı bilgisi konusunda ise henüz net açıklama yapmadı.
İçinde 8 personelin bulunduğu Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) helikopteri, Balidoogle'dan ayrıldıktan sonra Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'na iniş yaparken düştü. Bilgi, Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA) tarafından paylaşıldı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Kayıplar veya yaralanmalar hakkında ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.
HAVALİMANI OPERASYONLARI NORMAL SEYREDİYOR
Somali Sivil Havacılık yetkilileri, havalimanı operasyonlarının normal şekilde devam ettiğini açıkladı.
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