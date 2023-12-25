25 Aralık 2023 12:20 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 13:19

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bölgesel çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın gece boyunca Herson'un güneyindeki bölgeleri, 31 İHA ve 2 füze ile bombaladığını açıkladı.

Açıklamada, Kırım’dan Odesa, Herson, Mikolayiv, Donetsk, Kirovohrad ve Hmelnitski bölgelerine gerçekleştirilen saldırılarda, Rusya ordusuna ait İHA'lardan 28'inin, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiği belirtildi. İmha edilen İHA parçalarının, Odessa limanındaki tesislerde hasara yol açtığı ve bir depoya zarar verdiği ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Rus İHA'larına yönelik saldırıda herhangi bir yaralanma veya can kaybını yaşanmadığı belirtildi.

ŞEHİR SAVAŞLARINDA SİVİLLER CAN VERİYOR

Bölgeden gelen bilgilere göre, Rusya'nın, son 24 saat içinde Herson bölgesini sayısız bombardımana tuttuğu bildirildi. Binaların hedef alınarak gerçekleştirildiği saldırılarda 2'si kadın 5 sivilin öldüğü belirlendi. Ayrıca bir tıbbi tesisin de vurulduğu saldırılar sebebiyle bölgedeki gaz ve suyun kısmen kesildiği kaydedildi.

Diğer yandan, Rus kontrolündeki Horlivka kasabasına düzenlenen Ukrayna saldırısı sonucu bir alışveriş merkezi ile çok sayıda binanın hasar aldığı açıklandı. Rusya'nın kasabaya atadığı Belediye Başkanı Ivan Prikhodko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırısında bir kadının öldüğünü ve 6 sivilin yaralandığını bildirdi.