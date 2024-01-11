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    Rusya 'Nükleer silah' kullanma sebebi olur diyerek Ukrayna'yı tehdit etti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki füze fırlatma sistemlerini vurma girişiminin nükleer silah kullanma sebebi olabileceğini söyledi.

    Rusya &#039;Nükleer silah&#039; kullanma sebebi olur diyerek Ukrayna&#039;yı tehdit etti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Karadeniz'i etkisi altına alan savaşta iki ülke de son dönemde gözle görülür bir ilerleme kaydedemedi. Ukrayna cephesinden yapılan "Rusya'nın füze fırlatma sistemlerinin vurulması gerekiyor" açıklaması Rus cephesinde büyük tepki topladı.

    NÜKLEER SİLAH KULLANMA SEBEBİ

    Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın "Rus topraklarındaki füze fırlatma sistemlerinin vurulması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

    Bunun "saldırganlık" olarak kabul edileceğini belirten Medvedev, "Bu, meşru müdafaa hakkı değil, açıkça böyle bir devlete nükleer silah kullanmamız için sebeptir." ifadesini kullandı.

    Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara sürekli saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Medvedev, saldırılarda nükleer silah hariç çeşitli silahlar kullanıldığını aktardı.

    NE OLMUŞTU?

    Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rusya'nın S-300 füzelerini vurmak için kaynaklarının yetmeyeceğini ve bu nedenle Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerinin vurulması gerektiğini dile getirmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    RusyaUkraynaNükleer
    Haberler > Dünya > Rusya 'Nükleer silah' kullanma sebebi olur diyerek Ukrayna'yı tehdit etti
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