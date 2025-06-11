Rusya, şampuan fabrikası vaadiyle işe aldığı Afrikalıları Ukrayna'daki savaşa gönderdi

Kamerun, Senegal ve Zimbabve’den iş umuduyla Rusya’ya giden genç Afrikalılar, kendilerini Ukrayna’daki çatışma hatlarında buldu. Şampuan üretimi için işe alındıklarını sanan göçmenler, Moskova’ya iner inmez gözaltına alındı, zorla askeri eğitimden geçirildi ve cepheye gönderildi. Bazıları oracıkta öldü, bazıları kaçmaya çalışırken yakalandı.

The Telegraph'ın özel haberine göre, Rusya'nın Afrika ülkelerinden genç erkekleri iş vaadiyle kandırıp Ukrayna savaşına sürüklediği ortaya çıktı. Şampuan fabrikasında çalışacaklarını sanan Afrikalı göçmenler, kendilerini savaşın tam ortasında buldu.

MOSKOVA'YA İŞ İÇİN GELDİLER, CEPHEDE ÖLDÜLER

Kamerunlu 36 yaşındaki Jean Onana, Mart 2025'te Moskova’ya şampuan üretimi işi için geldi. Ancak havaalanına iner inmez gözaltına alındı. Onana ve onunla birlikte Bangladeş, Zimbabve, Gana gibi ülkelerden gelen diğer 10 kişi, çalışacak iş olmadığını öğrenince şoke oldu. Kendilerine Rus ordusuyla bir yıllık savaş sözleşmesi imzalatıldı.

Telefonlarına el konulan grup, kısa bir askeri eğitimden sonra doğrudan cephe hattına gönderildi. Onana, sığınakta geçirdiği altı günde hayatta kalan tek kişi olduğunu söyledi. Ukraynalı askerler tarafından esir alındı.

"BULAŞIKÇI OLACAKTIM, CEPHENİN ÖNÜNDE BULDUM KENDİMi"

Senegal’den gelen 25 yaşındaki Malik Diop da benzer şekilde kandırıldığını belirtti. Luhansk’ta 5.700 dolara bulaşıkçı olarak işe alınmıştı, ama birkaç gün sonra eline silah verilip cepheye sürüldü. İki gün sonra firar etmeye çalıştı ancak yakalandı.

KAYIP İLANLARI SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Son aylarda özellikle Kamerun’da sosyal medyada çok sayıda genç erkeğin kayıp olduğu yönünde paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bir sosyal medya hesabı en az 67 Kamerunlunun savaşta hayatını kaybettiğini duyurdu. Yakınları, üniformalı fotoğraflar paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

90 DOLARLIK MAAŞTAN 2.000 DOLARLIK TUZAĞA

Afrikalı asker adayları için cazip görünen maaşlar, tuzağın en kritik noktası. Kamerun’da ortalama er maaşı 90 dolar civarındayken, Rusya’nın ayda 2.000 dolar ve üzeri maaş vadettiği belirtiliyor. Bu cazip vaatler nedeniyle birçok genç, ölüm riskine rağmen ülkeyi terk ediyor.

KADINLAR DA KANDIRILIYOR

Associated Press’in 2024’teki haberine göre, benzer şekilde Afrikalı kadınlara da "Avrupa'da iş ve macera" vaat edilerek Rusya’ya getirildikleri ve Tataristan’daki Alabuga özel ekonomik bölgesinde insansız hava aracı (İHA) montajında çalıştırıldıkları ortaya çıkmıştı.

KAMERUN HÜKÜMETİ ALARMDA

Kamerun yönetimi, Mart ayında aldığı kararla ordu personelinin ülke dışına çıkışlarını sınırladı. Firar eden asker sayısındaki artış, devletin dikkatini çekmiş durumda.