Rusya-Ukrayna savaşının boyutu uydu fotoğraflarında! Ölü sayısı katlandı, mezarlıklar genişledi

2 yılı geride kalan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Maxar'ın yayınladığı yeni fotoğraflar Rusya-Ukrayna savaşındaki can kayıplarının büyüklüğünü ortaya koydu. Savaşta ölen Rusya askerlerin defnedildiği Moskova'daki mezarlıklarda, mezar sayısının 1,5 yılda 3-4 kat arttığı ortaya çıktı.

24 Şubat 2022 tarihinde Putin'in açıklamasıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşında 2 yıl geride kaldı. İki ülkenin liderinin de geri adım atmamasıyla ölü sayısı katlanarak arttı, maddi kayıpların sayısı ise her geçen gün artıyor. 23 binden fazla kayıp olduğu belirtilen savaş dünya gündeminde de yerini almaya devam ediyor.

Savaşın ikinci yılı geride kalırken, yeni uydu görüntüleri dehşetin boyunu gözler önüne serdi. Reuters, özel uydu şirketi Maxar Technologies'in çektiği fotoğrafları yayınladı.

DEHŞETİN BÜYÜKLÜĞÜ FOTOĞRAFLARDA

Maxar'ın fotoğraflarında, Moskova'da yer alan Tula Mezarlığı'nın sadece bir bölümünün görüntüleri, Ekim 2021-Nisan 2023 arasında kazılan mezar sayısının dört katına çıktığını gösteriyor.

Bogorodskoye Mezarlığında ise kazılan mezar sayısı en az 3 katına çıkmış görünüyor. Ayrıca Bu mezarlıkta aynı yeni bir bölüm eklendiği de dikkatlerden kaçmıyor.

Uydu görüntülerine göre, Putin'in Ukrayna'yı işgaline karşı savaşırken ölen Rus askerlerinin sayısının net bir şekilde gösteriyor. Rusya, savaş sırasında ölen asker sayısını net olarak açıklamazken, Ukrayna lideri Zelenskiy, 180 bin Rus askerinin öldüğünü, on binlerce askerin ise yaralandığını söylemişti. Öte yandan, BBC'nin Rusça Servisi ise ölen 45 binden fazla askerin isimlerinin belirlendiğini haberleştirmişti.

Geçen ay, İngiltere Savunma Bakanlığı da 350 bin Rus askerinin öldüğünü-yaralandığını açıklamıştı. ABD ise Ukrayna savaşında 120 bin Rus askerinin öldüğünü duyurmuştu.