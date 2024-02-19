Rusya-Ukrayna savaşı onlara yaradı! 281 milyar dolar kâr ettiler

Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle milyonlarca insan yerinden olurken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. Savaşın oluşturduğu insani kriz sürerken, bir sektör kârına kâr kattı. Verilere göre savaşın başlamasından bu yana petrol şirketleri, bölgeden 281 milyar dolar kâr etti. Verileri derleyen Global Witness, 5 petrol devini 'savaşın asıl kazananları' ifadesiyle duyurdu.

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle milyonlarca insan yerinden oldu. Bir sürü aile diğer ülkelere göç etmek zorunda kalırken, binlerce kişi de çatışmalar ve bombalar nedeniyle hayatını kaybetti. Savaşın getirdiği insani yıkım her geçen gün artarken, Uluslararası STK Global Witness, savaşın ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı.

Global Witness'ın verilerine göre, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana dünyanın en büyük petrol şirketleri kârına kâr kattı. Bahsi geçen dev şirketler savaş sayesinde 281 milyar dolar kazanç elde etti. Global Witness, bu şirketi 'savaşın asıl kazananları' sözleriyle duyurdu.

ÇEYREK TRİLYONLUK KÂR

Ukrayna'daki savaşın yıkıcı etkileri tüm dünyayı sarsarken, bir grup şirket rekor kârlar elde ediyor: fosil yakıt devleri. Global Witness'ın raporuna göre, BP, Shell, Chevron, ExxonMobil ve TotalEnergies'den oluşan "Büyük Beşli", savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana toplamda 281 milyar dolar kâr etti.

BRİTANYA’DA TÜM FATULARI KARŞILAMAYA YETER

İngiltere merkezli BP ve Shell'in savaştan bu yana elde ettiği 94,2 milyar dolarlık kâr, Britanya'nın tüm ev elektrik faturalarını bir yıldan uzun süre (17 ay) karşılamaya yeteceği tahmin ediliyor.

2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 58,9 milyar dolar kâr elde eden Shell, iklim hedeflerini küçültmek için de harekete geçti. Buna göre Shell, yüksek kârlı petrol projelerine odaklanmak için düşük karbonlu çözümler biriminde 330 kişiyi işten çıkarıyor.

BP de Shell'e benzer bir süreç yaşıyor. Savaşın başından bu yana 35 milyar dolar kâr elde eden şirket, geçen yıl karbon hedeflerini düşürmek için adım atmıştı.

PETROL DEVLERİ KÂRLARINI KATLADI

Avrupalı ve ABD'li diğer petrol devleri de kârlarını katladı. Chevron, ExxonMobil ve TotalEnergies toplamda 187 milyar dolardan fazla kazandı.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Global Witness Kıdemli Fosil Yakıt Araştırmacısı Patrick Galey, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, savaşın gölgesi altında yaşayan sıradan Ukraynalılardan, Avrupa'daki evlerini ısıtmak için mücadele eden hanelere kadar milyonlarca insan için yıkıcı oldu. Bu analiz, ön saflarda ne olursa olsun, Ukrayna'daki savaşın asıl kazananlarının fosil yakıt devleri olduğunu gösteriyor” dedi.

HİSSEDARLARINI ZENGİNLEŞTİRİYORLAR

Shell, geçen yaz fosil yakıtları hedefleme ve hissedarlarını ödüllendirme amacıyla her yıl petrol arzını kesme taahhüdünde bulundu. Ayrıca büyük petrol şirketleri,2022 yılında hissedarlarını temettü ödemeleri ve hisse geri alımlarıyla 104 milyar dolar değerinde zenginleştirdi. Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), bu yıl da hissedarlara daha fazla ödeme yapılmasının muhtemel olduğunu söylüyor.

Global Witness'dan Galey, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kazançlarını artık yatırımcılara verilen yardımlara ve Avrupa'nın ihtiyaç duymadığı ve iklimin kaldıramayacağı daha fazla petrol ve gaz üretimine harcıyorlar. Bu, fosil yakıt endüstrisinin tüketicileri ve gezegeni hayal kırıklığına uğratmasının bir başka yolu.”