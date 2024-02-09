Rusya doğumlu yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı 'hain' ilan edildi

Kiev yönetiminin kararı ile yeni Genelkurmay Başkanı ilan edilen Rusya doğumlu Alexander Syrskyi, Rusya tarafından 'hain' ilan edildi. Kremlin, ordu yönetimindeki bu değişikliğin savaşın sonunu değiştirmeyeceğini iddia etti.

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Kiev yönetimi Ukrayna ordusunun en üst düzey kademesinde değişikliğe gitmiş, bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi görevden alınmıştı.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından yeni Genelkurmay Başkanı olarak atanan Alexander Syrskyi ise Rusya doğumlu olması sebebi ile Rusya tarafından 'hain' ilan edildi.

1980'LERDEN BERİ UKRAYNA'DA

Syrskyi, Temmuz 1965'te, o zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Rusya'nın Vladimir bölgesinde doğdu. Syrskyi, Moskova'daki Yüksek Askeri Komutanlık Okulu'ndan mezun oldu. Beş yıl boyunca Sovyet Topçu Kolordusu'nda görev yapan Syrskyi, 1980'lerden bu yana Ukrayna'da yaşıyor.

MEDYEDEV: ASKER YEMİNİNİ BOZDU

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rus ordusunda görev yapmayan Syrskyi'yi asker yeminini bozmakla suçladı.

Kremlin, Ukrayna genelkurmay başkanının değişmesinin savaşın sonucunu değiştirmeyeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunların özel askeri operasyonunun gidişatını değiştirebilecek faktörler olduğunu düşünmüyoruz" dedi.