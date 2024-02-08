Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi görevden alındı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi'nin görevden alındığını duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Syrskyi, Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Devlet Başkanı Zelenskiy ise Zaluzhnyi ile görüştüğünü ve 'takımın bir parçası olarak kalmasını teklif ettiğini' söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Rusya-Ukrayna savaşı sürerken ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi görevden alındı. Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Syrskyi Genelkurmay Başkanlığı'na atandı.
Devlet Başkanı Zelenskiy ise Zaluzhnyi ile görüştüğünü ve 'takımın bir parçası olarak kalmasını teklif ettiğini' söyledi.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi