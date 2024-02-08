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    • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi görevden alındı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi görevden alındı

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi'nin görevden alındığını duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Syrskyi, Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Devlet Başkanı Zelenskiy ise Zaluzhnyi ile görüştüğünü ve 'takımın bir parçası olarak kalmasını teklif ettiğini' söyledi.

    Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Rusya-Ukrayna savaşı sürerken ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi görevden alındı. Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Syrskyi Genelkurmay Başkanlığı'na atandı.

    Devlet Başkanı Zelenskiy ise Zaluzhnyi ile görüştüğünü ve 'takımın bir parçası olarak kalmasını teklif ettiğini' söyledi.

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    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi görevden alındı
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