Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi görevden alındı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Şubat 2024 19:40 - Güncelleme: 8 Şubat 2024 19:47 - Güncelleme:

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Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi'nin görevden alındığını duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Syrskyi, Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Devlet Başkanı Zelenskiy ise Zaluzhnyi ile görüştüğünü ve 'takımın bir parçası olarak kalmasını teklif ettiğini' söyledi.