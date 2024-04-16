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Rusya'da 5. kez başkanlık koltuğuna oturan Putin, mazbatasını aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya&#039;da 5. kez başkanlık koltuğuna oturan Putin, mazbatasını aldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'da devlet başkanlığı seçiminde yüzde 87,28 oyla koltuğa yeniden oturan Putin, mazbatasını aldı. Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

Rusya'da geçtiğimiz mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçiminin kazananı Vladimir Putin, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’dan mazbatasını aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin makamında Pamfilova ile görüştü. Pamfilova, Rusya Federasyonu devlet başkanı seçimini kazanan Putin’e mazbatasını teslim etti.

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'BU İŞ ÇOK ZORDU'

Putin, yaptığı konuşmada hem Merkez Seçim Komisyonundaki hem de yereldeki tüm çalışanlara teşekkür ederek, “Bu iş çok zordu, anlıyorum. Ama ülke için, devletin iç istikrarı için, özellikle bugün bu çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Rusya'da 5. kez başkanlık koltuğuna oturan Putin, mazbatasını aldı - 1. Resim

Pamfilova da seçim sonuçlarının çok şaşırtıcı ve eşi benzeri görülmemiş olduğunu vurgulayarak, “Toplumun benzeri görülmemiş bir şekilde bütünleşmesi ve bunun sadece devlet başkanı seçimi olmadığının, bunun aslında Rusya için verilen mücadelede önemli bir aşama olduğunun anlaşılması çok önemli.” diye konuştu.

Rusya'da 5. kez başkanlık koltuğuna oturan Putin, mazbatasını aldı - 2. Resim

6 YIL DAHA GÖREVDE

Rusya Federasyonu’nda 15-17 Mart’ta devlet başkanı seçimi yapılmış, katılım yüzde 77,49 olmuştu. Aday olan mevcut Devlet Başkanı Putin, yüzde 87,28 oy ile galip gelmişti.

Yeniden seçilen Putin, 6 yıl daha görevde kalacak. Mayıs ayında mevcut görev süresinin bitmesiyle yemin edecek olan Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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