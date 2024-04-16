Rusya Federasyonu devlet başkanı seçimini yüzde 87,28 oy ile kazanan Putin, mazbatasını aldı

Rusya Federasyonu devlet başkanı kim oldu, sorusu cevap buldu. Rusya Federasyonu devlet başkanı seçimini kazanan Putin’e mazbatasını teslim etti. Peki, Rusya Federasyonu’nda 15-17 Mart’ta devlet başkanı seçimini kazan Vladimir Putin yüzde kaç oy aldı? Yeniden seçilen Putin ne kadar görevde kalacak? Rusya cumhurbaşkanı var mı? İşte detaylar...

Rusya'nın başında kim var, sorusu yeniden cevap buldu. 15-17 Mart’ta devlet başkanı seçimine giden Rusya Federasyonu'nun yeni başkanı yeniden seçilen Putin oldu. Putin yüzde kaç oy aldı? Rusya devlet başkanı seçimi kaç yılda bir yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde...

2024 Rusya devlet başkanlığı seçimi, 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında Rusya'da yapıldı. Aday olan mevcut Devlet Başkanı Putin, yüzde 87,28 oy ile galip geldi. Putin, 6 yıl daha görev alacak.

RUSYA'DA PUTİN RUSYA'YI KAÇ YILDIR YÖNETİYOR?

Vladimir Putin, 9 Ağustos 1999’da Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından başbakan vekili olarak atandı. Boris Yeltsin 31 Aralık 1999’da devlet başkanlığından istifa ettiğinde Putin'in başbakanlık koltuğundaki beşinci ayı henüz tamamlamamıştı. 26 Mart 2000’de gerçekleşen seçimde Putin ilk turda Rusya devlet başkanı seçildi.

Putin’in devlet başkanlığındaki dördüncü dönemi 2024 yılında sona erdi. Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

RUSYA CUMHURBAŞKANI VAR MI?

Rusya devlet Başkanı, seçilmiş Devlet Başkanı, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı ve Hükûmeti yöneten Rusya Federasyonu'nun en güçlü yetkilisidir.

Dışişleri Bakanlığı Anayasa uyarınca yürütme erkinin başı konumundaki Devlet Başkanı, altı yılda bir halk tarafından seçilmektedir. RF'de son Devlet Başkanlığı seçimleri 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Vladimir Putin %76'lık oy oranıyla Devlet Başkanlığına seçilmiştir.

RUSYA DEVLET BAŞKANI SEÇİMİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Dışişleri Bakanlığı Anayasa uyarınca yürütme erkinin başı konumundaki Devlet Başkanı, altı yılda bir halk tarafından seçilmektedir. RF'de son Devlet Başkanlığı seçimleri 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirildi.