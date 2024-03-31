Putin imzaladı! 150 bin kişiye zorunlu askerliğe çağrısı

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Mart 2024 16:35 - Güncelleme: 31 Mart 2024 16:40 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna ile çatışmalar süren Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, 150 bin Rusya vatandaşını bahar dönemi için zorunlu askerlik hizmetine çağıran kararnameyi imzaladı. Kararname 18-30 yaş arası vatandaşlar için bahar dönemini kapsıyor.