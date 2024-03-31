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Haberler > Dünya > Putin imzaladı! 150 bin kişiye zorunlu askerliğe çağrısı

Putin imzaladı! 150 bin kişiye zorunlu askerliğe çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Putin imzaladı! 150 bin kişiye zorunlu askerliğe çağrısı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna ile çatışmalar süren Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, 150 bin Rusya vatandaşını bahar dönemi için zorunlu askerlik hizmetine çağıran kararnameyi imzaladı. Kararname 18-30 yaş arası vatandaşlar için bahar dönemini kapsıyor.

Rusya'nın, Ukrayna ile savaşında birçok asker ve sivil hayatını kaybetmeye devam ediyor. Rusya çatışmalara yönelik ordu çalışmalarını sürdürüyor. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 18-30 yaş arası 150 bin Rusya vatandaşını bahar dönemi için zorunlu askerlik hizmetine çağıran kararnameyi imzaladığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte uygulanan üst yaş sınırının 27'den 30'a çıkarılmasını öngören yasa tasarısını geçtiğimiz yıl temmuz ayında kabul etmişti. Tasarı, 1 Ocak’ta ise yürürlüğe girmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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