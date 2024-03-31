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Haberler > Gündem > Trenin çarptığı kadın feci şekilde can verdi

Trenin çarptığı kadın feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu treninin altında kalan 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Salihli'nin Aksoy Mahallesi Menderes Hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Gönül Göçmen’e, Alaşehir yönüne gitmekte olan yolcu treni çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göçmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göçmen’in cesedi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trenin çarptığı kadın feci şekilde can verdi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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