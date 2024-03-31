Trenin çarptığı kadın feci şekilde can verdi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu treninin altında kalan 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Salihli'nin Aksoy Mahallesi Menderes Hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Gönül Göçmen’e, Alaşehir yönüne gitmekte olan yolcu treni çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göçmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göçmen’in cesedi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı