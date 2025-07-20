Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'da 7.4 ve 6,7 büyüklüğünde peş peşe deprem! Tsunami alarmı verildi

Rusya'da 7.4 ve 6,7 büyüklüğünde peş peşe deprem! Tsunami alarmı verildi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya&#039;da 7.4 ve 6,7 büyüklüğünde peş peşe deprem! Tsunami alarmı verildi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında biri 7.4 büyüklüğünde olmak üzere üç büyük deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik kıyılarında kaydedilen sarsıntıların ardından tsunami uyarısı yapıldığını duyurdu.

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen güçlü depremlerin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MChS) bölge merkezi, Pasifik Okyanusu’ndaki sarsıntıların kıyı yerleşimlerini etkileyebileceğini duyurdu.

Kamçatka Bilimsel Araştırma Merkezi’ne göre, ilk olarak 5.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ardından art arda 6.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki güçlü sarsıntı daha yaşandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise en şiddetli depremin büyüklüğünü 7.4 olarak açıkladı.

Rusya'da 7.4 ve 6,7 büyüklüğünde peş peşe deprem! Tsunami alarmı verildi - 1. Resim

TSUNAMİ DALGALARI UYARISI!

Yetkililer, Nikolskoe köyü için en yüksek tsunami riskine dikkat çekti. Bölgede dalga yüksekliğinin 0,29 metreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ust-Kamçatsk yerleşiminde ise su seviyesinin 0,19 metreye kadar yükselebileceği belirtildi.

Depremlerin ardından kıyı bölgelerinde alarm seviyesi yükseltilirken, halktan yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi. Şu ana kadar can kaybı veya büyük çaplı hasara ilişkin bir bilgi verilmedi.

SARSINTILAR 32 DAKİKA ARAYLA GELDİ

USGS verilerine göre depremler, Petropavlovsk-Kamchatsky açıklarında yalnızca 32 dakika arayla meydana geldi. Biri 7.4, diğer ikisi 6.7 büyüklüğünde üç sarsıntı kaydedildi. Almanya merkezli GFZ sismoloji merkezi de bölgedeki depremleri doğruladı.

USGS verilerine göre, Petropavlovsk-Kamchatsky kenti açıklarında 32 dakika içinde üç güçlü deprem kaydedildi.

Kaynak: Dış Haberler
Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Galatasaray'ın yaz kampı maç takvimi belli olduVatandaş tedirgin, bir köyü şüphe sardı! O hastalık nedeniyle inceleme başlatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'da peş peşe şiddetli deprem oldu! Tsunami uyarısı yapıldı - DünyaRusya'da peş peşe şiddetli deprem oldu! Tsunami uyarısı varABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile ne görüştü? Şam mesajıyla duyurdular - DünyaABD’nin Ankara Büyükelçisi, Mazlum Abdi ile ne görüştü?Rumlardan alçak provokasyon: KKTC bayrağını yakmak istediler! - DünyaKKTC bayrağını yakmak istediler!Somali’ye giden yol Türkiye’den geçiyor! 15 binden fazla askere eğitim verildi - DünyaSomali’ye giden yol Türkiye’den geçiyorİsrail varken kimseye rahat yok! Uzman isim "Davut Koridoru” planını değerlendirdi - Dünya"İsrail varken kimseye rahat yok"Süveyda içindeki çatışmalar durduruldu - DünyaSüveyda içindeki çatışmalar durduruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...