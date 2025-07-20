Rusya'da 7.4 ve 6,7 büyüklüğünde peş peşe deprem! Tsunami alarmı verildi

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında biri 7.4 büyüklüğünde olmak üzere üç büyük deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik kıyılarında kaydedilen sarsıntıların ardından tsunami uyarısı yapıldığını duyurdu.

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen güçlü depremlerin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MChS) bölge merkezi, Pasifik Okyanusu’ndaki sarsıntıların kıyı yerleşimlerini etkileyebileceğini duyurdu.

Kamçatka Bilimsel Araştırma Merkezi’ne göre, ilk olarak 5.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ardından art arda 6.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki güçlü sarsıntı daha yaşandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise en şiddetli depremin büyüklüğünü 7.4 olarak açıkladı.

TSUNAMİ DALGALARI UYARISI!

Yetkililer, Nikolskoe köyü için en yüksek tsunami riskine dikkat çekti. Bölgede dalga yüksekliğinin 0,29 metreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ust-Kamçatsk yerleşiminde ise su seviyesinin 0,19 metreye kadar yükselebileceği belirtildi.

Depremlerin ardından kıyı bölgelerinde alarm seviyesi yükseltilirken, halktan yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi. Şu ana kadar can kaybı veya büyük çaplı hasara ilişkin bir bilgi verilmedi.

SARSINTILAR 32 DAKİKA ARAYLA GELDİ

USGS verilerine göre depremler, Petropavlovsk-Kamchatsky açıklarında yalnızca 32 dakika arayla meydana geldi. Biri 7.4, diğer ikisi 6.7 büyüklüğünde üç sarsıntı kaydedildi. Almanya merkezli GFZ sismoloji merkezi de bölgedeki depremleri doğruladı.

USGS verilerine göre, Petropavlovsk-Kamchatsky kenti açıklarında 32 dakika içinde üç güçlü deprem kaydedildi.