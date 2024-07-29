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Rusya'da felaket! Yolcu treni raydan çıktı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya'nın Volgodrad kentinde 800 yolcunun bulunduğu trenin 8 vagonu raydan çıktı. Kazada 100 kişinin yaralandığı bildirilirken ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

Rusya’nın Volgograd kentinde yaşanan felakete ilişkin Rus basını trende 800 yolcunun olduğunu yazdı.

En az 8 vagonun raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'da felaket! Yolcu treni raydan çıktı, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk yardım ekibinin olay yerinde olduğu ve 324 kişilik sağlık ekibinin yaralılara müdahale ettiği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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