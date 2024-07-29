Rusya'da felaket! Yolcu treni raydan çıktı, çok sayıda yaralı var

Rusya'nın Volgodrad kentinde 800 yolcunun bulunduğu trenin 8 vagonu raydan çıktı. Kazada 100 kişinin yaralandığı bildirilirken ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

Rusya’nın Volgograd kentinde yaşanan felakete ilişkin Rus basını trende 800 yolcunun olduğunu yazdı.

En az 8 vagonun raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk yardım ekibinin olay yerinde olduğu ve 324 kişilik sağlık ekibinin yaralılara müdahale ettiği ifade edildi.

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