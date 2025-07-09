Rusya’da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’nın Kursk bölgesinde ailelerin dolup taştığı plaja düzenlenen İHA saldırısı dehşet saçtı. Patlamada bir asker dahil 3 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk çok sayıda kişi ağır yaralandı.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk kentindeki bir plaja insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 7 kişi yaralandı.

KURSK'TA PLAJ HEDEF ALINDI

Rusya'nın Kursk Bölgesi Vali Vekili Alexander Khinshtein, Gorodskoy plajına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda bir Rus askeri de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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AİLELERİN YOĞUN OLDUĞU ALANDA PATLAMA

Khinshtein yaptığı açıklamada "İnsanlar İHA saldırısıyla ilgili bilgilendirildikten sonra hep birlikte plaja gelmişti. Asker, ikinci bir patlama meydana geldiğinde insanları tahliye etmeye başlamıştı. Maalesef hayatta kalamadı" ifadelerini kullandı.

Saldırının, bölgede ailelerin yoğun olarak bulunduğu bir alanda kasıtlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı ise hava savunma sistemlerinin gece boyunca 23'ü Kursk bölgesi olmak üzere toplam 9 farklı bölgede Ukrayna'ya ait 86 İHA'yı imha ettiğini duyurdu.