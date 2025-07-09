Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya’da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya’da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, İHA Saldırısı, Ölü, Yaralı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’nın Kursk bölgesinde ailelerin dolup taştığı plaja düzenlenen İHA saldırısı dehşet saçtı. Patlamada bir asker dahil 3 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk çok sayıda kişi ağır yaralandı.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk kentindeki bir plaja insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 7 kişi yaralandı.

KURSK'TA PLAJ HEDEF ALINDI

Rusya'nın Kursk Bölgesi Vali Vekili Alexander Khinshtein, Gorodskoy plajına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda bir Rus askeri de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

AİLELERİN YOĞUN OLDUĞU ALANDA PATLAMA

Khinshtein yaptığı açıklamada "İnsanlar İHA saldırısıyla ilgili bilgilendirildikten sonra hep birlikte plaja gelmişti. Asker, ikinci bir patlama meydana geldiğinde insanları tahliye etmeye başlamıştı. Maalesef hayatta kalamadı" ifadelerini kullandı.

Saldırının, bölgede ailelerin yoğun olarak bulunduğu bir alanda kasıtlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı ise hava savunma sistemlerinin gece boyunca 23'ü Kursk bölgesi olmak üzere toplam 9 farklı bölgede Ukrayna'ya ait 86 İHA'yı imha ettiğini duyurdu.

Kaynak: Dış Haberler

Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücrette ara zam beklentisiKızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Bilanço ağırlaştı: Yunan gemisini kurtarmak için harekete geçtiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Bilanço ağırlaştı: Yunan gemisini kurtarmak için harekete geçtiler - DünyaKızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Yunan gemisi için...Endonezya’da batan feribotun bilançosu ağırlaşıyor! İki kişinin daha cesedine ulaşıldı - DünyaBatan feribotun bilançosu ağırlaşıyor! İki kişi daha...Pakistan’dan Ankara'ya büyük jest! Türkiye Pakistan açıklarında petrol ve gaz arayacak - DünyaBakan Fidan’dan sürpriz açıklama!Libya'da Yunanistan'ın diplomatik tuzak planı ortaya çıktı! - DünyaYunanistan’a diplomatik tokat!Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Jaguar savaş uçağı Pakistan sınırında düştü! - DünyaHindistan-Pakistan sınırında kriz! Savaş uçağı düştüAliyev ve Paşinyan Abu Dabi'de barış için bir araya gelecek! - DünyaAylar sonra ilk kez! İki lider bir araya geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...