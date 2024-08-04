Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Kıyamet saatine iki dakika kaldı ama...

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Ağustos 2024 16:30 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 16:39 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

'3. Dünya Savaşı' tartışmalarının yaşandığı şu günlerde Rusya'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, nükleer tehdit nedeniyle dünyadaki gerilimin derecesini simgeleyen “kıyamet saatine iki dakika kaldığını” ancak bunun sürecin geri döndürülemez olduğu anlamına gelmediğini söyledi.