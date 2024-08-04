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Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Kıyamet saatine iki dakika kaldı ama...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan dikkat çeken açıklama: Kıyamet saatine iki dakika kaldı ama...

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

'3. Dünya Savaşı' tartışmalarının yaşandığı şu günlerde Rusya'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, nükleer tehdit nedeniyle dünyadaki gerilimin derecesini simgeleyen “kıyamet saatine iki dakika kaldığını” ancak bunun sürecin geri döndürülemez olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Son haftalardaki '3. Dünya Savaşı' ihtimallerinin ardından Rusya'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Rossiya-1 devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, dünyadaki çatışmaları değerlendirdi.

"KIYAMET SAATİ SAVAŞIN BAŞLAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

“Kıyamet saati”nde ibrenin sona yaklaştığına dikkati çeken Ryabkov, “Bu saatin artık iki dakikaya yakın bir şeyi gösterdiğini söyleyebilirim ancak bu, saatin ilerleyişinin geri döndürülemez ve kıyamet saati savaşının başlayacağı anlamına gelmez.” ifadesini kullandı. Ryabkov, tüm bu olup bitenlere sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Ordunun barutunu kuru tutması gerekiyor çünkü senaryolar çok farklı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Ryabkov, Rusya’nın Ukrayna etrafındaki çatışmanın çözümü için Batı'ya tek taraflı taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

'KIYAMET SAATİ' İFADESİ İLK 1947'DE KULLANILDI

“Kıyamet saati” ifadesi, ilk kez 1947 yılında nükleer silahların kontrol altına alınmasının aciliyetini göstermek için Atom Bilimcileri Bülteni’nin (The Bulletin of the Atomic Scientists) kapağında yer almıştı.

Ryabkov’un röportajının tamamı, Rusya devlet kanalı Rossiya-1’in akşam haber bülteninin arkasından “Vesti Nedeli” isimli programda yayımlanacak.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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