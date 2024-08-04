Etna Yanardağı harekete geçti! Lav püskürtmeye başlayan dağ İtalya'da endişeyle takip ediliyor

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Ajanslar 4 Ağustos 2024 14:49 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 15:03 - Güncelleme:

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İtalya güne Etna Yanardağı ile uyandı. Güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna, lav püskürtmeye başlaması endişeye sebep oldu. Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna'da volkanik hareketlilik sürüyor.