Trump tehdit etti, Rusya cevap verdi: Seyirlik ültimatom, umursamıyoruz
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kremlin’e “seyirlik ültimatom” verdiğini belirterek, “Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı.” dedi.
ABD Başkanı Trump, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.
TRUMP'IN TEHDİDİNE CEVAP: UMURSAMIYORUZ
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Trump’ın tehdidine yazılı açıklamayla karşılık verdi. Trump’ın tehdidini dünyanın merakla beklediğini belirten Medvedev, "Trump, Kremlin'e seyirlik bir ültimatom verdi. Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş