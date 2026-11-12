Rusya'nın ABD Büyükelçisi hayatını kaybetti: Moskova'dan komplo teorilerine cevap

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, 66 yaşında hayatını kaybetti. Ölümün ardından ortaya atılan komplo teorilerine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, diplomatın Moskova'da kronik bir rahatsızlık nedeniyle öldüğünü açıkladı.

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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, 66 yaşında öldü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, deneyimli diplomatın ölümünü duyururken ilk açıklamasında ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Açıklamada, Darçiyev'in seçkin bir diplomat ve deneyimli bir yönetici olduğu vurgulanarak, "Üst düzey bir profesyonel ve ABD konusunda parlak bir uzman olan Darçiyev, Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptı." ifadesi kullanıldı.

Darçiyev'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, vefat eden diplomatın hatırasının daima yaşatılacağı belirtildi.

Rusyanın ABD Büyükelçisi hayatını kaybetti: Moskovadan komplo teorilerine cevap geldi

MOSKOVA'DA HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Darçiyev’in ölümü ile ilgili olarak akıl almaz komplo teorilerinin ortaya atıldığını belirtti.

Medyadan da çok fazla soru geldiğine dikkati çeken Zaharova, bütün bunlara uygun bir şekilde cevap vermek istediğini kaydetti. Zaharova, “Aleksandr Darçiyev, Moskova’da kronik bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreninin tarihi ve yeriyle ilgili bilgileri ayrıca duyuracağız.” ifadelerini kullandı.

ABD VE KANADA'DA GÖREV YAPTI

Darçiyev, 14 Mayıs 1960'ta doğdu. Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden 1983'te mezun olan Darçiyev, 1992'de diplomatik kariyerine başladı.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliğinde çeşitli görevlerde bulunan Darçiyev, 2014-2021 yıllarında Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığında Kuzey Amerika Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Darçiyev, 6 Mart 2025'te Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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