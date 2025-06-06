Rusya'nın kirli oyunu deşifre oldu: Azerbaycan'a sahte belgelerle komplo kurulmuş

Uluslararası kamuoyunu sarsan Silkway Havayolları skandalının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Rusya'nın askeri istihbarat birimi GRU, Azerbaycan’ı hedef almak için sahte belgelerle kurgulanmış bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. The Insider tarafından yayımlanan çarpıcı rapor, 2017’de Bulgar gazeteci Dilyana Gaitanjieva imzasıyla servis edilen haberin aslında Moskova merkezli bir istihbarat operasyonu olduğunu ortaya koydu.

Rusya’nın askeri istihbarat birimi GRU’nun, yıllar önce uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran Silkway Havayolları iddiasını bizzat kurguladığı ortaya çıktı.

The Insider tarafından 2025 yılında yayımlanan bir araştırma, 2017’de Bulgar gazeteci Dilyana Gaitanjieva imzasıyla servis edilen “Azerbaycan diplomatik uçuşlarla Suriyeli teröristlere silah taşıyor” haberinin, GRU’ya bağlı Birim 29155 tarafından oluşturulduğu belgeledi.

İlgili Haber Rusya'dan göçmenlere tam takip! Telefonlar izlenecek, izin vermeyen sınır dışı edilecek

SAHTE BELGELER, SAHTE HESAPLAR...

Araştırmaya göre, gazeteciye ulaştırılan belgeler – diplomatik notalar, uçuş kayıtları ve silah listeleri – ya sahteydi ya da bilinçli olarak çarpıtılmıştı. Belgeler doğrudan GRU tarafından kontrol edilen sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden iletilmişti.

Operasyonun amacı yalnızca Azerbaycan’ın itibarını zedelemek değil; aynı zamanda NATO’nun güvenilirliğini sarsmak ve dikkatleri Rusya’nın Suriye’deki müdahalelerinden başka yöne çekmekti.

GERÇEK GİBİ GÖRÜNEN BİR KURGU

Silkway iddiaları, WikiLeaks üzerinden yayıldı, Julian Assange tarafından desteklendi ve Kremlin yanlısı medya tarafından dünya çapında dolaşıma sokuldu. Böylece kurgu bir hikâye, küresel çapta gerçekmiş gibi algılandı.

Uzmanlara göre, bu vaka modern dezenformasyonun en etkili örneklerinden biri haline geldi. GRU, fiziksel saldırılar ya da açık siber operasyonlar yerine bu kez algı mühendisliği yöntemini tercih etti.

GAİTANJİEVA'NIN GRU İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Araştırma, gazeteci Dilyana Gaitanjieva ile GRU ajanları arasında 2016’ya kadar uzanan bir temas zincirini de ortaya koydu. 2017 ortasında işbirliği başlamıştı. Gaitanjieva, daha sonra Kremlin yanlısı medya platformlarında yer aldı ve Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarla ilgili komplo teorilerini destekledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi, 2023 yılında Gaitanjieva’yı muhtemel bir GRU varlığı olarak listeledi. Adı, Kremlin’e çalışan kişilerle ilgili hazırlanan Mirotvorets veri tabanına da eklendi.