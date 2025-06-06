Rusya'dan göçmenlere tam takip! Telefonlar izlenecek, izin vermeyen sınır dışı edilecek

Kaynak: Dış Haberler 6 Haziran 2025 13:11 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 13:20 - Güncelleme:

Rusya'da göçmenlere yönelik yeni bir uygulamaya geçiliyor. 1 Eylül'den itibaren Rusya'nın başkenti Moskova'da göçmenlere yönelik deneysel bir dijital takip programı başlatılacak.

1 Eylül'den itibaren Rusya'nın başkenti Moskova'da göçmenlere yönelik deneysel bir dijital takip programı başlatılacak. İlgili Haber Trump'tan İstanbul müzakereleri çıkışı: "Rusya ve Ukrayna'nın anlaşacağını sanmıyorum" Programa göre, kente gelen göçmenlerin cep telefonlarına yükleyecekleri özel bir uygulama, konum verilerini doğrudan polise iletecek. "UYGULAMA BASKICI OLABİLİR" RT International'den edinilen bilgilere göre, yetkililer, bu uygulamanın suçla mücadele amacı taşıdığını öne sürse de insan hakları örgütleri programın baskıcı olabileceği uyarısında bulunuyor. Uygulamayı yüklemeyi reddeden göçmenlerin "izleme listesine" alınarak sınır dışı edilebileceği belirtiliyor. Pilot uygulamanın Eylül 2029'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Batıkan Altaş