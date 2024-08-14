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Rusya'yı kızdıracak hamle! Polonya, ABD'den 96 adet 'Apache' helikopteri alacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;yı kızdıracak hamle! Polonya, ABD&#039;den 96 adet &#039;Apache&#039; helikopteri alacak

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ikinci yılı da geride kalırken bölgede tansiyonu daha da yükseltecek bir diğer adım Polonya'dan geldi. Varşova hükümeti ABD'den 10 milyar dolarlık anlaşma ile ABD'den 96 "Apache" saldırı helikopteri alacak.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD ile 96 "AH-64E Apache" helikopterin teslimatı, ilgili ekipman, lojistik ve eğitim paketi için 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, ABD ile Polonya arasındaki anlaşma için Inowroclaw şehrindeki 56. Hava Üssü'nde imza töreni düzenlendi.

ABD'den Polonya'ya 96 Apache helikopteri satışı - Son Dakika Haberleri

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, burada yaptığı açıklamada, ABD ile 96 "AH-64E Apache" helikopterin teslimatı, ilgili ekipman, lojistik ve eğitim paketi için 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını duyurarak "Bu, ordunun en modern helikopterlerle dönüşümü için önemli bir dönüm noktası." dedi.

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RUSYA YERİNE ABD ÜRÜNLERİ!

Polonya, envanterindeki Rus yapımı Mil Mi-24 taarruz helikopterlerinin yerini modern hava araçlarıyla yenilemek istiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 22 Ağustos 2023'te Polonya'ya Apache helikopteri ve bunlarla ilgili ekipman satışına onay vermişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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