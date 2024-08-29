Şanşan, Japonya'da hayatı felç etti: Ölü ve yaralılar var!

Japonya'yı vuran Şanşan Tayfunu, 3 kişinin ölümüne onlarca kişinin yaralanmasına 1 kişinin ise kaybına neden oldu. Dün etkisini gösteren, yüz binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan tayfun nedeniyle bölgede hayat dururken bilanço her dakika ağırlaşıyor.

Japonya dün saat 08.00 itibarıyla etkisini gösteren Kagoshima eyaleti yakınlarından karaya ulaşan ŞanŞan Tayfunu ile kötü günler yaşıyor.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Miyazaki'de 30, Kagoshima'da 15, Nagasaki'de 3, Kumamoto'da 2, Oita'da 2, Fukuoka'da 1 ve Saga eyaletinde 1 kişi olmak üzere toplam 54 kişinin şiddetli rüzgar, sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Ayrıca Kagoshima eyaletindeki bir limanda demirli bulunan tekneden denize düşen 1 kişinin kaybolduğu açıklanırken, tayfun nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

YÜZ BİNLERCE KONUT ELEKTRİKSİZ KALDI

Kyushu adasının geniş kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Şanşan Tayfunu, yol, yapı ve tarım arazilerinde maddi hasara yol açtı. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, bazı nehirlerdeki su seviyeleri kritik düzeye ulaştı.

Enerji dağıtım şirketi Kyushu Electric Power yaklaşık 254 bin konutta elektrik kesintisi yaşandığını açıklarken, yetkililer ilerleyen saatlerde daha geniş kesimlerde elektrik kesintileri meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

HAYAT DURDU

Şanşan Tayfunu, Kyushu bölgesindeki günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Fabrika ve marketler dahil birçok işletme tayfun riski nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini durdururken, bazı şehirler arası yollar araç trafiğine kapatıldı. Karayolu trafiğinde yaşanan aksamalar nedeniyle posta ve kargo teslimatlarında iptal ve gecikmeler meydana geldi.

ÇİLE YARINA KADAR SÜRECEK

Şanşan Tayfunu'nun yarına kadar etkisini sürdüreceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kyushu adasının geniş kesimlerinde fırtına ve şiddetli yağış riskinin devam ettiği konusunda uyardı.

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

ALARMA GEÇMİŞLERDİ

Dün akşam saatleri itibariyle Japonya'ya yaklaşan Şanşan Tayfunu yetkilileri alarma geçirmişti. Tayfun riski nedeniyle 870 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, 500 uçak seferi ile yüzlerce hızlı tren seferi tedbir amacıyla iptal edilmişti. Şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldiği kamuoyuna yansımıştı.