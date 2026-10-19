Savaş alanında tarihi tahliye! Yaralı asker bu kez İHA ile taşındı

Ukrayna-Rusya savaşında yaralı bir asker, cephe hattından ilk kez ağır yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracıyla (İHA) tahliye edildi. Yaralı asker güvenli bölgeye ulaştırılırken, askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Ukrayna-Rusya savaşında yaralı askerlerin tahliyesinde yeni bir yöntem kullanıldı. Ukrayna ordusu, cephe hattında yaralanan bir askeri ağır yük taşıma kapasitesine sahip altı pervaneli bir insansız hava aracıyla (İHA) tahliye etti.

Operasyon, yaralı askerlerin savaş alanından çıkarılmasında yeni bir uygulama olarak kayıtlara geçti.

"ZORLU FAKAT SONUÇ ODAKLI BİR OPERASYON"

Ukrayna ordusuna bağlı 82’nci Müstakil Taarruz Tugayı tarafından gerçekleştirilen tahliyede, yaralı askerin kendisini İHA'ya bağladığı ve alçak irtifada uçurularak cephe hattından uzaklaştırıldığı görüldü.

Operasyonda görev alan tugayın İnsansız Kara Sistemleri Bölük Programcısı ve Birlik Komutanı Napalm, tahliyenin zorlu ancak başarılı bir çalışma olduğunu belirtti.

Napalm, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son derece zorlu fakat sonuç odaklı bir operasyon oldu. Bu tarihi bir olaydır; yaralıların tahliyesinde hepinizin tanık olacağı bir sonraki aşamadır. Bu tür görevlerin süreklilik kazanması için şimdi ciddi ve sistemli bir çalışma başlatıyoruz."

Tahliye görüntülerinde, İHA operatörünün güvenli şekilde taşınan yaralı askere "Yeryüzüne tekrar hoş geldin" diye seslendiği duyuldu. Yaralı askerin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

UKRAYNA'DA TIBBİ LOJİSTİK İÇİN İHA PROJESİ ONAYLANDI

Tahliye operasyonu, Ukrayna hükümetinin tıbbi lojistik alanında insansız hava araçlarının kullanımına yönelik deneysel bir projeyi onaylamasından birkaç gün sonra gerçekleştirildi.

Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretskiy, projenin özellikle savaş koşullarında tıbbi malzemelerin taşınmasını kolaylaştırmayı amaçladığını açıkladı. Kara yoluyla yapılan nakillerin zaman kaybına yol açabildiğine dikkati çeken Koretskiy, İHA'ların sağlık alanında farklı amaçlarla kullanılabileceğini belirtti.

Yeni uygulamayla İHA'ların yalnızca tıbbi malzeme naklinde değil, savaş alanında yaralıların tahliyesinde de kullanılmasına yönelik çalışmaların önünün açılması hedefleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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