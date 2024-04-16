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İsrail Savaş Kabinesi İran'a karşı saldırı türüne karar verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail Savaş Kabinesi İran&#039;a karşı saldırı türüne karar verdi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'ın tarihte ilk kez İsrail'e saldırmasının ardından Ortadoğu'da gerilim sürüyor. Dünya İsrail'in Tahran yönetimine karşı nasıl cevap vereceğine odaklandı. İsrail Savaş Kabinesi'nin 5. toplantısından karar çıktı. İsrail basınında yer alan habere göre Tel Aviv yönetimi İran ve bağlantılarına karşı saldırı türüne karar verdi. Ancak zamanlama için net bir karar çıkmadı.

İran'ın İsrail'e 300'ü aşkın SİHA ve füzelerle saldırı düzenlemesi sonrası Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Saldırıda sadece bir askeri üssü zarar gören İsrail, İran'a karşı misilleme saldırısı için harekete geçti. Son bir kaç gündür dünya kamuoyu İsrail'in İran'a yapacağı saldırının ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği konusuna odaklandı. İran yönetimi İsrail'in olası saldırısına 'saniyeler içinde' karşılık vereceğini belirterek gerilimi had safhaya çıkartırken, İsrail Savaş Kabinesi'nden karar çıktı.

İran'a karşı verilecek cevaba ilişkin bugün 5. kez toplanan İsrail Savaş Kabinesi Tahran yönetimine karşı saldırı türüne karar verdi ancak zamanlamada uzlaşamadı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Savaş Kabinesinden çıkan kararlar şu şekilde:

  • İsrail karşı saldırı için fırsat bekliyor.
  • İran'a misillemenin türüne karar verildi, ancak zamanlamaya dair ciddi fikir ayrılıkları var.
  • Bazı Bakanlar hemen harekete geçilmesini, bazı Bakanlar ise uluslararası temaslar ile anlaşmaların beklenmesini istedi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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