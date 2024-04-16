İsrail Savaş Kabinesi İran'a karşı saldırı türüne karar verdi

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Nisan 2024 21:58 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 22:16 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İran'ın tarihte ilk kez İsrail'e saldırmasının ardından Ortadoğu'da gerilim sürüyor. Dünya İsrail'in Tahran yönetimine karşı nasıl cevap vereceğine odaklandı. İsrail Savaş Kabinesi'nin 5. toplantısından karar çıktı. İsrail basınında yer alan habere göre Tel Aviv yönetimi İran ve bağlantılarına karşı saldırı türüne karar verdi. Ancak zamanlama için net bir karar çıkmadı.